28 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 28 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene en máximos desde abril y ya supera al oficial minorista.

El dólar blue operó a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 1,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $7 a $1.349,50.

Informate más

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.357,38 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,39 y la brecha se ubica en el 0,9%

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.

