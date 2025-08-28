Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 28 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene en máximos desde abril y ya supera al oficial minorista. Depositphotos

El dólar blue operó a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 1,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $7 a $1.349,50.

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto El dólar MEP cotiza a $1.357,38 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,39 y la brecha se ubica en el 0,9%

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.