Principio de acuerdo entre Controladores aéreos y el Gobierno: levantarán las medidas







Tras varios días de medidas de fuerza, las partes alcanzaron un acuerdo que permite la normalización de los vuelos comerciales. El sindicato ATEPSA suspendió la protesta y las partes retomarán las negociaciones bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio destacó la voluntad de diálogo y la responsabilidad de las partes, mientras que ATEPSA resaltó la unidad de los trabajadores y la apertura a una vía de negociación que garantice mejores condiciones laborales.

Los controladores aéreos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) suspendieron temporalmente las medidas de fuerza que habían afectado los vuelos comerciales en todo el país, tras la intervención del Ministerio de Capital Humano. La suspensión permite la normalización de los vuelos nacionales e internacionales, mientras continúan las negociaciones por mejoras salariales y profesionales.

Fuentes cercanas a las negociaciones expresaron a Ámbito que se alcanzó un acuerdo entre las partes, pero aún restan conocerse mayores detalles del mismo.

Según informó Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación. Desde la cartera destacaron “la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

"Hemos arribado a un acuerdo e iniciado una vía de diálogo": el comunicado de ATEPSA Por su parte, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicó que, tras ser citados a una audiencia urgente por la Secretaría de Trabajo, se convocó a una Asamblea General de Trabajadores de EANA. Allí, los empleados votaron a favor de aceptar el acuerdo y suspender la medida de acción sindical prevista para el sábado 30 de agosto.

En su comunicado, ATEPSA resaltó “el acatamiento total por parte de los trabajadores durante los días de medidas”, y afirmó que este paso constituye un “hito histórico” que abre una vía de diálogo para continuar trabajando en la mejora de las condiciones profesionales y salariales del sector.

El sindicato agradeció además “el apoyo de los delegados y los trabajadores que, a pesar de las presiones y los intentos de deslegitimar las medidas, lograron mantener la unidad y alcanzar un acuerdo que fortalece a ATEPSA como entidad federal”. Con este entendimiento, los vuelos se normalizan y las negociaciones entre trabajadores y autoridades continúan, con el objetivo de garantizar la operación segura y eficiente del sistema de navegación aérea en todo el país.