Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 28 de agosto

El dólar oficial revirtió sobre el cierre de la rueda su tendencia alcista y cayó este miércoles ante una presunta intervención del Banco Centro (BCRA) en la plaza de futuros, indicaron fuentes del mercado. De esta forma, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación cedió $10 hasta los $1.360. A su vez, el blue cerró sin cambios en $1.365, mientras que los financieros operaron dispares. Sobre el cierre de los mercados, el Ministerio de Economía informó que consiguió financiamiento neto en la licitación de deuda en pesos, al colocar el 114% de los vencimientos de la semana.