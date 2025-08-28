SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 09:00

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 28 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial revirtió sobre el cierre de la rueda su tendencia alcista y cayó este miércoles ante una presunta intervención del Banco Centro (BCRA) en la plaza de futuros, indicaron fuentes del mercado. De esta forma, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación cedió $10 hasta los $1.360. A su vez, el blue cerró sin cambios en $1.365, mientras que los financieros operaron dispares. Sobre el cierre de los mercados, el Ministerio de Economía informó que consiguió financiamiento neto en la licitación de deuda en pesos, al colocar el 114% de los vencimientos de la semana.

Por su parte, las acciones argentinas cayeron con fuerza en Wall Street, mientras que los bonos en dólares operaron sin una tendencia clara. En ese marco, el S&P Merval en dólares tocó mínimos de once meses.

Este jueves, la atención estará puesta en la dinámica de las tasas de interés tras la reciente licitación de deuda del Gobierno, mientras el mercado aguarda con expectativa el discurso que pronunciará Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Fondos ETF en máximos históricos: alcanzaron u$s17,3 billones en julio y batieron un récord de flujos a nivel global

Por Jorge Herrera

Entre los ingresos netos sin precedentes de más de un billón de dólares y la fuerte suba de los activos financieros bajo gestión, la llamada industria global de ETF trepa a máximos históricos a fines de julio pasado.

