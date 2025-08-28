Ministerio de Salud bonaerense dispuso una actualización automática de los aranceles médicos del SAMO







Será trimestral y se ajustará por el índice de precios al consumidor del INDEC.

El Ministerio de Salud bonaerense aprobó una actualización de los valores arancelarios del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), que utilizan hospitales provinciales y municipales para facturar prestaciones médicas a obras sociales, prepagas y otras coberturas, con la excepción de IOMA y PAMI.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que los montos del nomenclador del SAMO se ajustarán en forma automática con una periodicidad trimestral, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que difunde el INDEC.

Según la resolución, el mecanismo apunta a “optimizar el recupero de los costos” de las prestaciones brindadas en hospitales públicos adheridos al sistema y fortalecer su capacidad de autogestión.

La decisión lleva la firma del ministro de Salud y presidente del Consejo Provincial del SAMO, Nicolás Kreplak, y deja sin efecto la última actualización de aranceles realizada en octubre de 2024.