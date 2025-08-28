Otro capítulo de la novela libertaria: Marcela Pagano compartió una foto del chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem

Las diputadas mantuvieron un tenso cruce en medio de la exposición del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Durante la sesión, el funcionario respondió a las acusaciones el presunto cobro de coimas a la Droguería Suizo Argentina, que tiene a Karina Milei y “Lule” Menem en el centro de la escena.

Las diputadas, Marcela Pagano (Coherencia, ex LLA) y Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), mantuvieron un tenso cruce en el Congreso donde cruzaron gritos, insultos y filmaciones, en medio de la exposición del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tras el episodio, Pagano compartió una captura de pantalla - de un chat entre Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -, junto a un duro mensaje: "La casta tiene miedo... Martincito tiene mieeeedo...", sentenció.

El conflicto comenzó en medio de una jornada en la que Pagano hizo uso de la palabra para hacerle una serie de consultas a Francos, vinculadas al "escándalo de lo que está pasando en la ANDIS " , mientras que Lemoine se paró frente a ella e interrumpió su momento del uso de la palabra. Los gritos fueron tantos que incluso debió intervenir Martín Menem para que Francos pueda continuar con su exposición.

El conflicto entre ambas diputadas es de larga data y da fe de la interna que se vive, desde hace meses, dentro del partido gobernante. Los gritos en el Congreso - en una jornada caliente por las preguntas entorno al escándalo de ANDIS - se extendieron durante varios minutos.

Tras realizarle su consulta a Francos - y dejarlo responder - Pagano tuvo el mencionado cruce con Lemoine, quién se paró al lado de su escaño para continuar la discusión. Ambas diputadas se filmaron durante varios minutos ante los reiterados pedidos de orden de Martín Menem. Posteriormente, Francos intervino: " Yo no me voy a ir así que pueden discutir todo lo que quieran".

Pero la discusión no se agotó en diputados. Ambas legisladoras continuaron su cruce por redes sociales. Allí, en el terreno digital, Pagano compartió una captura de un chat entre Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados. "Tiene miedo... la casta tiene miedo.... martincito, tiene mieeeedo, tiene miedo", sentenció la flamante integrante del bloque Coherencia.

En los chats entre Lemoine y Menem puede verse como ambos funcionarios se burlaban de la situación ocurrida en el Congreso. "Yo me puedo parar donde quiera", aseguró la diputada. "Se pone nerviosa", respondió el presidente de la cámara baja en referencia a Pagano.

"Yo lo miraba a Francos y se jijeaba", opinó jocosamente Lemoine quién luego escribió un mensaje - aunque en la fotografía compartida por Pagano, el mismo no fue enviado - en el que apuntaba: "Además, es culpa de Santi Caputo, si mi celu tiene el sticker de...".

La respuesta de Guillermo Francos sobre ANDIS

Sobre el escándalo que gira entorno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su extitular, Diego Spagnuolo, Francos aseguró: "La difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar".

"Una vez más responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes", subrayó Francos.

GUILLERMO FRANCOS 144 INFORME DE GESTIÓN DIPUTADOS Jefatura de Gabinete

Y agregó: "Por ello, hemos decidido remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones".

"La justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros para sacar a la Argentina adelante", remató. De esta manera, Francos intentó blindar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien junto con "Lule" Menem fueron apuntados, en los audios, como los que cobraban coimas a la droguería Suizo Argentina a cambio de contratos con el Estado.

En la previa a la sesión, más de un diputado cuestionó que Martín Menem, el único libertario además de Francos que aludió al Caso Spagnuolo, quede al frente del debate. "Pongo las manos en el fuego por Karina y por 'Lule'", dijo en más de una oportunidad el presidente de la Cámara de Diputados, en los dos reportajes que dio desde que estalló el escándalo.