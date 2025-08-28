Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania y causa al menos 14 muertos en bombardeos a Kiev

El ataque alcanzó a un edificio donde funciona una delegación de la Unión Europea.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , confirmó este miércoles que el último ataque del Ejército de Rusia contra la capital, Kiev , dejó 14 muertos , entre ellos tres niños . El mandatario calificó lo ocurrido como “un asesinato horrible y deliberado de civiles” .

En su mensaje publicado en la red social X , Zelenski detalló que el bombardeo destruyó viviendas, oficinas, empresas civiles y hasta el edificio donde funciona la Delegación de la Unión Europea en Ucrania . “Los rusos n o optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Es crucial que el mundo reaccione con firmeza”, expresó el jefe de Estado.

Zelenski insistió en que “ Rusia debe poner fin a esta guerra, que inició y que continúa ” y reclamó nuevas sanciones internacionales. “Los rusos solo entienden de fuerza y la presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias”, remarcó.

El mandatario ucraniano consideró que el operativo fue “una clara respuesta de Moscú a todos aquellos en el mundo que pidieron un alto el fuego y verdadera diplomacia”. “Rusia elige los misiles balísticos frente a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”, añadió.

También apuntó a la necesidad de una reacción internacional más contundente: “La muerte de niños debería provocar sin duda una emoción mayor que cualquier otra cosa (…) Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio”.

En esa línea, Zelenski pidió especialmente una posición clara de China y Hungría, recordando que Pekín solicitó en varias ocasiones que no se expanda el conflicto.

La versión de Rusia

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que el ataque fue realizado con “armas de largo alcance y alta precisión”, entre ellas misiles hipersónicos Kinzhal y drones. Según Moscú, los objetivos eran “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania”.

“Los objetivos han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados”, afirmó la cartera de Defensa rusa, sin mencionar las denuncias sobre víctimas civiles.

Además, las autoridades rusas informaron que hundieron un buque de reconocimiento ucraniano, el ‘Simferopol’, en la desembocadura del río Danubio utilizando una lancha no tripulada. Kiev, por el momento, no se pronunció sobre esa afirmación.

En Ucrania, el último ataque a Kiev refleja que la guerra se mantiene en un nivel de máxima tensión, sin avances diplomáticos a pesar de los intentos y con una escalada que golpea directamente a la población civil.