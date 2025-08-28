Atención jubilados: el Gobierno anunció un nuevo bono para septiembre

Vía Decreto, se oficializó la entrega de un Bono Extraordinario Previsional destinado a garantizar un alivio económico para jubilados y pensionados de menores ingresos.

El Gobierno confirmó el pago de un nuevo bono de $70.000.

El Gobierno anunció que volverá a entregar el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para septiembre a través del Boletín Oficial . De esta manera, el mes que viene se repetirá el monto extra para, que continúa congelado, sumado al aumento del 1,9% previsto por la fórmula previsional , que toma de referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC de dos meses previos, en este caso de julio.

Así, la jubilación mínima alcanzaría el monto de 320.277,17 pesos. Teniendo en cuenta el nuevo bono, el monto para los jubilados que cobren el haber mínimo alcanzará los 390.277,17 pesos en septiembre.

Según el artículo 2 del decreto 231/2025 publicado esta noche por el Poder Ejecutivo, el bono de 70.000 pesos alcanzará a todos los beneficiarios de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Además, también podrán cobrar el bono los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

En tercer lugar, el decreto también prevé que el extra alcance a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Si bien el bono es para quienes reciban la jubilación mínima, quienes cobren más de este monto podrán recibir el extra de manera que alcance la suma del haber mínimo más el bono.

Es decir, quienes perciban un haber mayor mayor a los 320.277,17 pesos podrán recibir el bono hasta alcanzar los 390.277,17 pesos.

Además, para percibir el extra, los beneficiarios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación.

El cronograma de pagos sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo. El bono se deposita junto con el haber mensual sin requerir trámites adicionales, pero ahora con un alcance más limitado que en meses anteriores.