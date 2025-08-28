Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este jueves 28 de agosto







Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta se mantiene estable en torno a los $2.100.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.532,48 para la compra y a $1.617,20 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.641,75 para la compra y a $1.672,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.102,36.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar sube a $1.361.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 28 de agosto El dólar blue se vende a $1.365 y la brecha con el oficial se ubica en el 0,3%.

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto El dólar MEP opera a $1.362,90 y la brecha con el oficial es del 0,1%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.364,83 y se ubica en el 0,3%: Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.

Temas euro

Dólar

BCRA

Ámbito