Atentado a la AMIA: el día en que Villarruel y Milei votaron en contra de decretar Día de Duelo Nacional al 18 de julio

Este jueves, a 30 años del atentado a la AMIA, el presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.744, que declara Día de Duelo Nacional cada 18 de julio , en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado ese día de 1994. No obstante, en 2023, tanto él como la vicepresidenta Victoria Villarruel (en ese momento compañera de bancada) votaron en contra del proyecto.

A su vez, condenó a los bloques que no le dieron su apoyo. "La DAIA deplora los votos negativos de los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel ; y las abstenciones de Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Mónica Frade, de la Coalición Cívica; y Paula Omodeo, de Creo Tucumán", cerraba el texto.

Entre otras cosas, la iniciativa incluía la institución del 22 de noviembre como Día Nacional del Kimchi en la Argentina, que había causado polémica en 2021 en el Senado; el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la capital de la provincia de Santa Fe; y la institución del 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresaria.

El descargo de Villarruel y el insólito pedido de Javier Milei, tras el repudio de la colectividad

Tras el repudio recibido por la colectividad, Villarruel argumentó que "a la medianoche votaron un paquete de ocho proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Javier Milei no votarlos a favor".

Asimismo, el hoy presidente le escribió una carta a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en la que le pedía cambiar su voto en dos de los proyectos de ley a los que se había opuesto: el duelo por la AMIA y la fe de vida de los jubilados. No obstante, fue rechazado, porque no hay lugar para este tipo de cambios una vez finalizada la sesión.

El proyecto finalmente fue aprobado en el Senado el 4 de julio de este año y promulgado como ley este jueves 18, en coincidencia con el 30° aniversario del atentado.

Este año Milei conmemoró el atentado a la AMIA

Por su parte, Milei, quien suele mostrarse cercano a la colectividad judía, participó este jueves del acto en el edificio de la calle Pasteur. Además, un día antes dio un discurso en el Congreso Mundial Judío en Buenos Aires y se refirió al aniversario de una jornada trágica para el país.

JAVIER MILEI KARINA MILEI AMIA.jpeg Milei estuvo en la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA. Presidencia

"Se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA, a través del cual el terrorismo iraní se cobró la vida de 85 argentinos. Se cumplirán tres décadas de impunidad, de maniobras groseras de personajes oscuros para cubrir una de las peores atrocidades de nuestra historia", comenzó el libertario en su coloquio.