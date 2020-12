Aviso de Cristina: Solá ya se dio por notificado

“No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo”, dijo Solá ayer en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.

De esta manera, el canciller contestó las críticas de la vicepresidenta, “Me siento respaldado por el Presidente, si no fuera así renunciaría”, sentenció el canciller.

Solá siguió: “No me sentí aludido, pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”.

“Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes nos quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del lawfare”, agregó.

En ese sentido, precisó: “Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella”.