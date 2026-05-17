Ocho episodios a pura acción: Netflix arrasó con su nueva serie policial perfecta para maratonear + Agregar ámbito en









La producción, aclamada por sus escenas tensas y sus persecuciones, la rompió en el catálogo con una trama atrapante y un ritmo feroz.

Esta es la mejor serie para maratonear el fin de semana. Magnific

Netflix volvió a apostar por las ficciones policiales y ahora incorporó una serie que llegó directo al ranking de lo más visto. Con apenas ocho capítulos, esta producción logró captar la atención de miles de usuarios gracias a una historia llena de traiciones y enfrentamientos constantes.

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La nueva apuesta tiene persecuciones, robos violentos y conflictos dentro de una ciudad donde el crimen se encuentra en cada esquina. La ficción construye un duelo entre dos hombres enfrentados por sus propios códigos y obsesiones, con escenas de acción que te van a mantener pegado al televisor de principio a fin.

Némesis Esta serie es una gran alternativa para los fanáticos de las historias llenas de adrenalina. Gentileza - Netflix

De qué trata Némesis La historia de "Némesis" se lleva a cabo en Los Ángeles y sigue el enfrentamiento entre Isaiah Stiles, un detective del Departamento de Policía local, y Coltrane Wilder, un ladrón profesional conocido por planear golpes complejos y casi imposibles de detener. La serie arranca como un thriller sobre atracos espectaculares, aunque con el avance de los episodios la trama profundiza en temas mucho más personales.

La presión constante y las lealtades quebradas, de a poco empiezan a modificar la vida de todos los personajes involucrados, Isaiah Stiles transforma la investigación en un asunto personal por su necesidad de atrapar al criminal, lo que empieza a afectar su entorno familiar y también su vínculo con sus compañeros dentro de la fuerza policial. Mientras tanto, Wilder se mantiene en calma y parece ir siempre un paso adelante de las autoridades.

Némesis La serie combina el suspenso con la acción y el drama. Gentileza - Netflix Además del suspenso y la tensión, los fanáticos destacan el rol de la ciudad dentro de la historia. La serie recorre distintos sectores de Los Ángeles, desde barrios residenciales hasta enormes edificios industriales donde se desarrollan varios de los robos más importantes de la trama. La creadora de la serie, Courtney A. Kemp, es conocida por su trabajo en la franquicia "Power", junto a Tani Marole, donde ambos buscaron reflejar los conflictos morales y personajes atravesados por sus propias contradicciones. La plataforma lanzó los ocho episodios el mismo día, lo que es perfecto para aquellos usuarios que aman hacer maratones. La producción también recibió elogios por sus escenas de acción y por el tono oscuro que atraviesa toda la historia, lo que se encarga de mantener la tensión hasta el cierre de temporada. Netflix: tráiler de Némesis Embed - Nemesis | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Némesis Matthew Law como Isaiah Stiles

como Isaiah Stiles Y’lan Noel como Coltrane Wilder

como Coltrane Wilder Cleopatra Coleman como Ebony Wilder

como Ebony Wilder Tre Hale como Darren “Stro” Stroman

como Darren “Stro” Stroman Domenick Lombardozzi como Dave Cerullo

como Dave Cerullo Jonnie Park como Chris Choi

como Chris Choi Ariana Guerra como Yvette Cruz

como Yvette Cruz Gabrielle Dennis como Candace Stiles

como Candace Stiles Michael Potts como James Sealey

como James Sealey Sophina Brown como Charlie

como Charlie Cedric Joe como Noah Stiles

como Noah Stiles Jeff Pierre como Malik Jacobs

como Malik Jacobs Quincy Isaiah como Gideon “Deon” Davis

como Gideon “Deon” Davis Mike O’Malley como Rick Viggiano

como Rick Viggiano Stephanie Sigman como Nicolette Harper

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