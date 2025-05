Axel Kicillof cruzó a Javier Milei durante la inauguración de un viaducto: "Vení a fijarte si sirve o no la obra pública"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó este domingo un acto por la inauguración del viaducto Papa Francisco en la Ruta Provincial N°4 en el que, además de poner en valor el rol del Estado, volvió a cargar contra el mandatario Javier Milei, a quien le pidió que visite Buenos Aires para que vea " si sirve o no la obra pública" . También le pidió "que agarre la Constitución y lea para qué está un Presidente" .

Durante la apertura de la obra en Almirante Brown, el mandatario cuestionó a la administración de La Libertad Avanza por su aversión a la obra pública y el nuevo acuerdo con el FMI. "Nos dicen que estas obras no se pueden hacer porque no hay plata y eso es mentira. El Gobierno nacional Le pidió u$s20.000 millones al FMI y ninguno de esos dólares para vivienda, educación, obra pública y vialidad" , criticó.

A continuación, Kicillof cuestionó a Milei por la paralización que dispuso sobre la obra pública. "Escuché al Presidente cuando justificaba una decisión absolutamente inexplicable, además de cruel, cargada de falta de humanidad y comprensión, con un argumento falaz y mentiroso, como aquellos que utilizan para justificar las medidas de crueldad y abandono que aplican", dijo.

Axel Kicillof sobre los recursos : "Le vamos a decir a Milei que devuelva a la Provincia lo que le corresponde"

En el marco de la inauguración del viaducto en Almirante Brown, Kicillof aprovechó para recordar y cuestionar la postura del Presidente sobre la obra pública. "Decía Milei que abandonó la obra pública en la Argentina porque eso no le sirve a las personas de bien. Milei, vení a Almirante Brown a fijarte si le sirve o no la obra pública al pueblo de la Provincia. ¿De qué estás hablando? ¿En qué idioma? Esto era un desmadre y un despelote de enojo y demora", siguió.

Sobre el viaducto, Kicillof destacó que se trata de "una obra histórica" que "beneficia a 12 municipios, fortalece la conectividad y la integración en el área metropolitana y que además forma parte de un plan integral que venimos impulsando para transformar el Camino de Cintura".

Luego afirmó estar "lleno de orgullo" porque aquello que el Gobierno nacional "con crueldad y sin justificación abandonó", la Provincia lo retomó: "Nosotros lo seguimos y lo terminamos porque le sirve al pueblo de la Provincia. No tenemos otro jefe ni otro dueño de nuestras acciones, no son millonarios, norteamericanos ni Wall Street ni presidentes extranjeros. El único que decide acá es el pueblo de la Provincia", marcó.

En otro pasaje del acto se refirió a los comicios legislativos que se desarrollarán en el territorio bonaerense el 7 de septiembre y el rol de la población. "Cuando vayamos a estas elecciones, también le vamos a decir a Milei que le devuelva a la Provincia lo que le corresponde al pueblo de la Provincia porque además, la que llevan para allá y retiene el Gobierno nacional, no es que la puede utilizar para lo que quiera, su ideología trasnochada o los intereses extranjeros", remarcó.

En ese sentido,,también se desmarcó de la postura del kirchnerismo cercano a Cristina Kirchner que planteó la unificación de los comicios locales con los nacionales. "La única opinión que nos importa es la de este pueblo que el día de elecciones dirá si prefiere obras paradas o que se terminan, si prefiere desfinanciar las escuelas o escuelas que se abren y se expanden, si prefiere universidad pública, gratuita para todos, cultura, ciencia y tecnología o prefiere criptomonedas, bicicleta financiera y especulación. No podemos ver un pueblo parado y con cosas que no se hacen y no se terminan", añadió.

Axel Kicillof recordó a Néstor Kirchner, al Papa Francisco y a la Revolución de Mayo

En un posteo en "X", el gobernador también aprovechó para recordar al Papa Francisco. "También homenajeamos a nuestro querido Papa que tanto pregonaba la cultura del encuentro y a los revolucionarios de Mayo que lucharon por una Argentina independiente y soberana, por una libertad que no existe sin oportunidades, sin solidaridad y fraternidad, sin justicia social. En este 25 de Mayo, honrarlos es decir ¡viva la Patria, viva la libertad, la soberanía, la producción nacional y el pueblo argentino!", afirmó.

Más temprano, Kicillof también recordó a Néstor Kirchner a 22 años de su asunción presidencial: "Una Argentina con justicia social, inclusión y trabajo; una Patria justa y soberana donde la libertad sea con oportunidades para todos. Ese es el rumbo que nos marcó Néstor cuando asumió la presidencia hace 22 años y que hoy más que nunca tenemos que defender para construir el futuro que merece nuestro pueblo".

Junto a representantes de diferentes credos participamos del Tedeum por el #25DeMayo en la Catedral de La Plata.



Celebramos el mensaje del Arzobispo Gustavo Carrara sobre la necesidad de que los sistemas económicos pongan en el centro a la solidaridad y el bien común y de la… pic.twitter.com/lc0Ny1tWWJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2025

Por la mañana, el gobernador participó del Tedeum por el 25 de mayo en La Plata. "Junto a representantes de diferentes credos participamos del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral de La Plata. Celebramos el mensaje del Arzobispo Gustavo Carrara sobre la necesidad de que los sistemas económicos pongan en el centro a la solidaridad y el bien común y de la importancia de acompañar a nuestro pueblo, empezando por quienes más lo necesitan. ¡Viva la Patria!", celebró.