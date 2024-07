Axel Kicillof culpó a Javier Milei por la instalación de la planta de YPF en Río Negro y dijo que es "una venganza"

El gobernador de Buenos Aires señaló que la decisión de localizar la central en la provincia patagónica responde a "un capricho" del Presidente. Aclaró que no hay una disputa con su par rionegrino Alberto Weretilneck.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , culpó al presidente Javier Milei por la localización de la planta de GNL en la provincia de Río Negro . El mandamás bonaerense dijo que se trata de " una venganza " del jefe de Estado y aclaró que la instalación de la central "no tiene nada que ver con la adhesión de Buenos Aires al RIGI".

Que dijo Axel Kicillof sobre la decisión de YPF

Durante su conferencia de Prensa, el gobernador bonaerense apuntó, inicialmente, contra las principales autoridades de YPF por la decisión en referencia a la planta de gas: "Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado", explicó Kicillof.