Axel Kicillof encabezó un acto del PJ, le abrió la puerta a una interna con Sergio Uñac y apuesta a polarizar con Javier Milei

El gobernador inauguró el curso de formación política del PJ bonaerense en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Repasó el "derrumbe del orden mundial neoliberal" y cuestionó duramente la gestión del Presidente.

El Teatro Coliseo Podestá de La Plata fue esta tarde el escenario de la clase inaugural del curso de formación política del Instituto de Capacitación Política (ICP) del PJ bonaerense. El gobernador Axel Kicillof fue el expositor principal ante una sala colmada de militantes, dirigentes y funcionarios, donde afirmó que el presidente Javier Milei "aplica recetas viejas que ya fracasaron". En clave de interna, hizo un guiño al kirchnerismo, al cerrar el acto con una proclama: "Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina". Asimismo, se refirió a la candidatura de Sergio Uñac , a quien le dio la "bienvenida".

El acto fue organizado por la Secretaría de Formación Política del PJ bonaerense, a cargo del intendente platense Julio Alak , quien también hizo uso de la palabra. En el escenario los acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Federico Otermín , el secretario general del PJ bonaerense Mariano Cascallares , y el propio Alak. También estuvieron presentes ministros provinciales, legisladores nacionales y dirigentes del partido.

Kicillof arrancó su exposición subrayando la magnitud del convocatoria. "Soy profesor hace años, pero nunca di una clase para 18 mil personas al mismo tiempo -en referencia a los presentes y a quienes siguieron el curso por streaming- y eso emociona", afirmó, y aclaró que el dato no era meramente cuantitativo: "El interés que este curso suscita es una señal política profunda. Nos intentan convencer de que lo máximo que podemos tener de atención es lo que dura un video de TikTok o un tuit. Quieren que pensemos que hay desinterés o falta de compromiso con la profundidad. Yo creo que no: hay interés por las ideas, hay compromiso y hay posibilidad de ir más al hueso".

Críticas al neoliberalismo

El núcleo de la exposición fue un extenso y detallado repaso de lo que llamó el "fracaso de las recetas neoliberales a nivel global". Kicillof trazó una línea desde el Consenso de Washington hasta la crisis de 2008 y el presente de Trump, para concluir que el orden ideológico que dominó las últimas décadas está agotado.

"Ya vivimos esto, ya nos vendieron un paquete ideológico y político fabricado en los centros de poder", arrancó. "En Argentina y Sudamérica el Consenso de Washington se volvió una religión. Era un buen gobierno el que se arrodillaba ante el decálogo neoliberal: privatización de empresas, ajuste, apertura indiscriminada, endeudamiento externo, flexibilización laboral y quita de derechos bajo una supuesta teoría del derrame. Nos decían que la inversión y el crecimiento iban a llegar como una cascada", afirmó —en un dardo que apuntó directamente a la polémica cascada de la pileta instalada en la vivienda del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigada por la justicia.

Luego analizó la crisis financiera de 2008: "La solución fue una sola medida: salvar a los bancos norteamericanos y europeos. Mientras tanto, los países centrales se habían desindustrializado, tenían déficit fiscal y comercial de décadas, y habían perdido la capacidad de regular el flujo de capitales. Me parece una conclusión central para analizar el presente".

Sobre el momento actual, fue contundente: "Hoy Donald Trump tuvo que llevar a los empresarios estadounidenses más importantes a China para ponerse de acuerdo. No tengo dudas de que ese orden mundial desde la caída del Muro de Berlín no existe más". Y sumó: "Invito a ver las bravuconadas de la derecha en general y de Trump en particular como un símbolo de debilidad, no de fortaleza. Esa certeza de que las reglas venían de Estados Unidos se cayó incluso en Estados Unidos".

Kicilof Alak Julio Alak, uno de los anotados para dar la pelea por la gobernación.

Para el gobernador, lo que hoy está en crisis es el núcleo del dogma: "Se cayó la receta de lo privado sobre lo público, la apertura indiscriminada, la libre movilidad de capitales, la mano invisible y el Estado pequeño. Ese sistema ideológico está en dudas y la discusión proviene del centro del capitalismo. El que rompe con eso es el mismo presidente de Estados Unidos".

La reivindicación de la "década ganada"

En ese marco, Kicillof reivindicó las políticas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. "Con los gobiernos de Néstor y Cristina, Lula, Correa, decíamos que había que reindustrializar la región, que el Estado era un factor central de desarrollo e inclusión, que había que usar el crédito público para asegurar el desarrollo federal, y nos decían que era una herejía", recordó. "Lo que se hizo en la década ganada era contra hegemónico. Hoy, de manera reivindicativa, digo que industrializar, preservar la soberanía y hacer más inclusivo el proceso de crecimiento distribuyendo para poder crecer: esas teorías que nos quisieron hacer olvidar hoy son el nuevo consenso mundial. Lo que nos quisieron hacer aplicar no funciona".

La conclusión fue directa contra la gestión de Javier Milei: "Todos los países cuidan su soberanía, su industria, sus empleos, menos uno: Argentina, donde gobierna un presidente retrógrado, anacrónico y absurdo con teorías que no sirven más. Es estúpido, vende patria y no va más. Estamos ante una transición y hay enormes oportunidades para Argentina que estúpidamente está desperdiciando quien gobierna, de manera criminal, aplicando recetas viejas que favorecen intereses concentrados".

Al finalizar, la militancia le cantó "Axel presidente".

Antes del acto: la candidatura de Sergio Uñac

Antes de ingresar al teatro, Kicillof fue consultado por la prensa sobre el anuncio del diputado nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac, quien se lanzó como precandidato a presidente por el justicialismo y se reconoció como el "adversario natural" del mandatario bonaerense. La respuesta del gobernador fue escueta y sin concesiones al debate interno: "Bienvenidos todos los compañeros y compañeras porque hay mucho entusiasmo dentro del peronismo".

Y enseguida corrió el foco: "En nuestro caso, este es un año de construcción política. Para nosotros no es un año ni de campaña, ni de candidatura. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es gobernar la provincia de Buenos Aires con Javier Milei como presidente que genera una crisis económica muy grande, ya que nos quita recursos a las provincias y a la educación. Milei debería prestarle más atención a la realidad que a las redes o a la ultraderecha internacional".

Alak y la formación como herramienta política

El intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, abrió el acto con un llamado a construir "un plan de gobierno para la Argentina de 2027" y destacó el rol de los partidos políticos: "Siempre sus dirigentes fueron perseguidos. Por eso con Axel condenamos la detención injusta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".

Alak también subrayó el objetivo del espacio: "Tenemos una ideología y una doctrina que necesita intérpretes y articuladores. Queremos devolverle a la militancia la capacidad de conocer y transformar la realidad y de esa manera volveremos a ser gobierno para reconstruir la patria justa, libre y soberana que soñaron Eva y Perón".

La jornada de esta tarde fue la clase inaugural de un ciclo de formación sobre política, economía y actualidad que se extenderá durante cuatro meses, organizado en cuatro módulos: Federación Sindical Marítima y Fluvial "Argentina: economía, poder y soberanía en disputa"; y "La comunidad organizada: ideas para la Argentina del Siglo XXI".

_DSC3453 "Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina", finalizó su discurso Axel Kicillof.

El cuerpo docente incluye, entre otros, a Hernán Brienza, Roberto Salvarezza, Silvina Batakis, Estela Díaz, Ricardo Aronskind, Jorge Taiana y Carlos Tomada. Las clases se dictarán los miércoles a las 18 horas por YouTube, quedarán grabadas por 30 días y se entregarán certificados a quienes completen el ciclo.