Mundial 2026: por qué Erling Haaland tendrá una presión extra en su primera participación

El ariete noruego llegará con un enorme peso sobre sus hombros, pero con la capacidad de poder afrontar el papel protagónico que todo su país espera.

El Androide llegará a la Copa del Mundo con un enorme peso en su espalda.

Desde que fue ideado como un torneo con mayor cantidad de equipos, el Mundial 2026 apunta a ser la edición más importante de la competencia que paralizará al fútbol durante más de un mes. Con el objetivo de crear más historias, ahora serán 48 las selecciones que buscarán levantar la Copa .

Muchos combinados nacionales cargarán con la ilusión de todo un país sobre sus espaldas, pero pocos planteles tienen esas esperanzas depositadas en un solo jugador como ocurre con Noruega. Erling Haaland sabe que su participación vendrá acompañada de una responsabilidad enorme y deberá estar preparado para afrontar el desafío.

Los europeos vienen de arrasar en las Eliminatorias, con un papel determinante de su delantero. En ocho apariciones, el goleador del Manchester City marcó nada menos que 16 goles, una cifra enorme para un seleccionado que no juega la competencia desde el siglo pasado.

El antecedente más reciente de Noruega fue Francia 1998, donde llegó hasta octavos de final tras consiguió el histórico triunfo por 2 a 1 ante Brasil en el último partido de la fase de grupos, con un penal de Kjetil Rekdal a los 89 minutos. En el primer mano a mano de la competencia, cayó por 1 a 0 ante Italia.

También dijo presente en Estados Unidos 1994, donde no pudo pasar la primera ronda, y en Francia 1938, cuando disputó los octavos de final, que en aquel entonces eran la etapa inicial del torneo. Curiosamente, allí también cayó ante la Azzurra, que no estará presente en el Mundial 2026.

Pero todo ese recorrido puede quedar corto ante la ambición de Erling Haaland, ya que el atacante fue parte de una eliminatoria arrolladora y estará acompañado por figuras con las que se entiende dentro del campo. Aun así, todos saben que gran parte de las esperanzas ofensivas de Noruega estarán puestas en la torre del Manchester City.

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No llega solo: las figuras que acompañan al Androide

El delantero entiende la presión que hay sobre él y, de momento, sabe sobrellevarla. Esto también se explica por las estrellas que lo acompañan, que no cargan con el mismo peso que el capitán, pero buscan aliviar esa responsabilidad y aprovechar su capacidad goleadora.

Si bien ocupa una posición similar, Alexander Sørloth se luce en el Atlético de Madrid como variante ofensiva. Aporta casi la misma altura que Haaland en el área rival e incluso puede ser importante para defender en la propia. También aparece una joya capaz de asistir y complicar a la defensa rival como Antonio Nusa, quien hoy parece ser el socio ideal del Androide en el frente de ataque.

Pero quien sin dudas será el máximo responsable de abastecer al goleador y capitán es Martin Ødegaard. La figura del Arsenal, que podría llegar al Mundial 2026 con el título de la Premier League y la UEFA Champions League, deberá generar todas las situaciones posibles para asistir a su líder.

Noruega FIFA Noruega padeció a Italia en los mundiales, pero en la clasificación para este fue el responsable de mandarlo a jugar el repechaje. La Azurra cayó eliminada en el mismo ante Bosnia. FIFA

El fixture de Noruega para el Mundial 2026

Tanto Haaland como sus compañeros saben que los mejores terceros avanzan y que podría aparecer una chance de disputar unos dieciseisavos de final más accesibles. Si bien llegan en un buen momento, integrarán una de las zonas más complicadas del torneo, ya que forman parte del Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak.