Axel Kicillof mueve el PJ bonaerense y se reabre la disputa con Máximo Kirchner por el armado electoral de 2027

El gobernador reunió al Consejo Provincial del Partido Justicialista para avanzar en la organización del Congreso partidario. La convocatoria se produjo después de que reclamara una PASO para definir las candidaturas del peronismo, en medio de las diferencias con La Cámpora.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , convocó a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) para el próximo miércoles 4 de noviembre , en un escenario marcado por las tensiones internas con el sector que encabeza Máximo Kirchner y las discusiones sobre la estrategia electoral de cara a 2027 .

El encuentro se realizará a las 17:00 , en la sede partidaria ubicada en calle 54 N° 618, en La Plata , y tendrá entre sus principales objetivos avanzar con la convocatoria al Congreso provincial del justicialismo , cuya realización está prevista para noviembre.

La decisión se conoció después de que Kicillof planteara públicamente la necesidad de definir las candidaturas mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) , una propuesta que volvió a instalar el debate sobre los mecanismos de selección de dirigentes dentro del peronismo.

Según informó la apoderada del PJ bonaerense, María Sol Berriel , la convocatoria se realizó por indicación del mandatario provincial. En el comunicado dirigido a los integrantes del Consejo, también precisó que el orden del día será comunicado posteriormente.

Uno de los principales puntos de discusión será la organización del Congreso del Partido Justicialista bonaerense , el máximo órgano de autoridad partidaria, cuya conducción debería quedar en manos de Máximo Kirchner como parte de un acuerdo alcanzado a comienzos de 2026.

Axel Kicillof reclamó una PASO con Máximo Kirchner. X

El entendimiento permitió evitar una confrontación por la presidencia del PJ provincial y estableció una distribución de responsabilidades entre los sectores internos. En ese marco, Kicillof asumió formalmente la conducción del partido en marzo, mientras que el referente de La Cámpora debía ocupar la presidencia del Congreso.

Sin embargo, las negociaciones sobre la integración de los distintos organismos partidarios continuaron abiertas y las diferencias entre ambos espacios todavía no encontraron una resolución definitiva.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), agrupación que responde al gobernador, busca ampliar su representación en la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso, conformada por 22 integrantes.

La discusión tiene una importancia que excede la distribución de cargos, debido a las facultades que posee el Congreso para definir aspectos centrales de la estrategia política del peronismo bonaerense.

Entre sus atribuciones se encuentran la elaboración del programa de acción política, la aprobación de la plataforma electoral provincial y la autorización al Consejo para establecer alianzas con otras fuerzas. Por este motivo, la conformación de sus autoridades podría influir directamente en las decisiones que el justicialismo deberá adoptar durante el proceso electoral de 2027.

La disputa bonaerense sumó un nuevo capítulo en la interna entre el kicillofismo y el entorno de la expresidenta. Desde La Cámpora, figuras como el legislador provincial, Emmanuel González Santalla, criticaron el accionar del titular del MDF y recordaron que, bajo el mismo mecanismo de elección de candidatos, él fue ungido para competir por la gobernación en 2019.

Kicillof reclamó una PASO para definir las candidaturas del peronismo

En paralelo con las negociaciones partidarias, el gobernador bonaerense planteó que el peronismo debería recurrir a las PASO para resolver las candidaturas y ordenar la competencia entre sus diferentes sectores. “Que lo decida la gente”, resumió el mandatario bonaerense al defender la utilización de las primarias como mecanismo de selección.

La propuesta también aparece vinculada con la sucesión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ante la presencia de distintos dirigentes que buscan posicionarse como posibles candidatos para las próximas elecciones.

Desde el entorno del gobernador no descartan que una competencia interna permita establecer un mecanismo de definición que evite nuevas disputas entre las agrupaciones que integran el justicialismo.

Durante una visita institucional a Jujuy, donde compartió actividades con el gobernador radical Carlos Sadir, Kicillof también se refirió a las diferencias existentes dentro del peronismo.

Kicillof se reunió con Sadir en Jujuy. Archivo

En una entrevista con El Tribuno, sostuvo que los distintos espacios coinciden en la necesidad de construir una alternativa política al gobierno del presidente Javier Milei, aunque reconoció que todavía existen desacuerdos sobre la estrategia para alcanzar ese objetivo. “Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias”, señaló.

Asimismo, consideró que la existencia de distintas corrientes dentro del justicialismo no debería representar un impedimento para avanzar en la construcción de una propuesta electoral. “En el peronismo hay diferentes líneas, lo cual es lógico”, afirmó.

El gobernador también remarcó la necesidad de ampliar la representación política y social del espacio para conformar una alternativa con proyección nacional.

El Congreso del PJ deberá definir sus autoridades antes de las elecciones de 2027

La próxima reunión del Consejo Provincial será determinante para avanzar con la convocatoria al Congreso partidario, que tendrá entre sus responsabilidades la elección de sus propias autoridades.

De acuerdo con la Carta Orgánica del PJ bonaerense, la presidencia del Congreso se define mediante una votación por mayoría simple de los congresales presentes.

Aunque desde el Movimiento Derecho al Futuro aseguran contar con la representación necesaria para intervenir en la definición, también existen dudas dentro del espacio sobre la posibilidad de que Máximo Kirchner finalmente sea elegido para conducir ese organismo.

Esta situación mantiene abiertas las negociaciones entre el sector del gobernador y La Cámpora, que deberán retomar las conversaciones para resolver la integración de las estructuras partidarias.

De esta manera, el encuentro del miércoles 4 de noviembre representará una nueva instancia en la interna del peronismo bonaerense, donde confluyen las disputas por la conducción del partido, el control de sus órganos de decisión y la definición de las candidaturas para 2027.