Mario Secco aseguró que hay "casi 50 intendentes" trabajando para la candidatura de Axel Kicillof

“Cristina Fernández de Kirchner tiene todo el derecho y todos los pergaminos” para ser candidata. Con esa definición, el intendente de Ensenada, Mario Secco , que integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), salió a defender a la expresidenta en declaraciones a Radio Con Vos. “Es una gran mujer y pasó por una situación que no es agradable para ningún militante. Se han encarnizado con ella, les sirve tenerla ahí” , sostuvo en referencia a la prisión domiciliaria que cumple por su condena en la causa Vialidad, y agregó: “Quieren generar antiperonismo”.

Para el jefe comunal, la exmandataria seguirá detenida mientras el peronismo no vuelva al poder. “Hasta que no gobierne de nuevo el peronismo, Cristina no va a ser libre. Necesitan tenerla así” , afirmó. Calificó la sentencia como “una truchada total” y la describió como una herramienta de la derecha “para lastimar lo nacional y lo popular”.

No obstante, Secco planteó su alineamiento político con el gobernador Axel Kicillof . “Somos casi 50 intendentes que estamos con Axel. Queremos y trabajamos por su candidatura” , dijo el jefe comunal , y aseguró que hoy hay “una candidatura caminando, que tiene un respaldo muy grande en todas las provincias”. También rechazó los pedidos de postergar esa definición: “Lo que dicen: hay que esperar, déjense de joder. No podemos esperar”.

Desde junio de 2025, la expresidenta cumple en su departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que confirmó la Corte Suprema. Junto a su abogado, el brasileño Rafael Valim , pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise el caso, con el argumento de que se violaron las garantías del debido proceso y que a la defensa se le negó el acceso a pruebas clave. El organismo puede determinar si se vulneraron sus derechos, pero no tiene facultades para anular el fallo de un tribunal nacional. Según Valim, la prioridad es que recupere sus derechos políticos.

Ese es justamente el horizonte que la propia Cristina dejó abierto en la entrevista que dio ayer a The Washington Post, la primera con un medio internacional desde la condena. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?” , respondió ante la posibilidad de volver a ser candidata a presidenta en 2027. En la misma charla dio su propia explicación de la detención, en una línea parecida a la de Secco: “Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”.

La pelea por las re-reelecciones

El tramo más duro estuvo dirigido al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su postura contra la re-reelección de los intendentes. “¿Sos Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes que fueron electos”, lo cuestionó. Recordó además el respaldo que le dieron en campaña: “Le llevamos (al acto en) Cambaceres más de 50 mil compañeros y ahora dice que los intendentes no tienen que ser reelectos. Qué hermoso mamarracho”.

Según Secco, son 82 los jefes comunales bonaerenses que no podrán volver a competir si no se modifica “la ley trucha que sacaron Massa y (la exgobernadora) María Eugenia Vidal”. Sostuvo que la Constitución los habilita y denunció que “algunas vertientes del peronismo” usan el tema “para chantajear al gobernador, porque le dicen: 'nos das la provincia y te damos la ley'”.

Su propio caso le sirvió de argumento. Contó que está terminando su sexto mandato, que fue reelecto con el 72% de los votos y que el año pasado obtuvo un porcentaje similar como candidato testimonial a concejal. “No hay mejor democracia que cada vecino pueda elegir qué intendente quiere”, planteó, y puso como ejemplo que Mauricio Macri y Vidal “podrían haber sido reelectos y perdieron”.

La discusión gira en torno a la ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de Vidal y con el respaldo del massismo, que permite a intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares una sola reelección consecutiva. Una modificación posterior, aprobada en 2021, corrió el punto de partida del cómputo, de modo que en 2027 el límite se aplicará por primera vez a los jefes comunales: más de 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarán afuera de la competencia si la norma no cambia, Secco entre ellos.

En la Legislatura bonaerense conviven dos proyectos. Uno, impulsado por la senadora Ayelén Durán, cercana a Kicillof, busca restituir la reelección indefinida de los intendentes. El otro, promovido por el kirchnerismo, la habilita solo para legisladores, concejales y consejeros escolares. El massismo ya avisó que no aportará los votos para modificar la ley. En La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, tampoco ven urgencia. Mientras tanto, en el Ejecutivo bonaerense pretenden saldar el tema antes de fin de año.

La situación con La Cámpora

Sobre los cruces del fin de semana, Secco apuntó directamente contra La Cámpora. “Siempre tiene actitudes duras contra Axel. Está claro”, dijo, y explicó que el gobernador “no quiere aceptar esa disciplina” y prefiere “un camino distinto”. Aun así, aseguró que no entrarán en esa pelea: “No les damos pelota. Yo sigo gobernando”.

“Es insólito que desde el mismo espacio salgan a tirar piedras”, insistió el intendente, que atribuyó los ataques a dirigentes que “perdieron protagonismo”. En su lectura, el contexto no da margen para esa discusión: “Hay desocupación, no hay remedios, los jubilados están mal. Tenemos muchos problemas como para ponernos a discutir quién es más o menos peronista”.

Consultado sobre una eventual competencia entre ambos liderazgos, Secco prefirió no elegir entre CFK y Kicillof. Dijo que, con Cristina libre, lo deseable sería “un peronismo unido”, aunque “eso hay que construirlo”. “Me das a elegir entre ambos y te digo: yo los dos. No me quiero perder uno”, resumió. Y cerró con una crítica hacia los que alimentan la interna: “Los que generan puteríos son los que el pueblo argentino guardó en el placard, pero en la calle no miden más de 5 votos”.