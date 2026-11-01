Axel Kicillof visitará más provincias ante la crisis de Javier Milei con gobernadores aliados

Axel Kicillof avanza con el armado del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional y ya ultima detalles para sumar nuevas provincias a su gira nacional tras su paso por Jujuy: antes de fin de año visitará Chubut, Mendoza y Santa Fe, territorios donde mandan aliados de Javier Milei que aún no logran cerrar acuerdos políticos de cara al 2027.

El gobernador bonaerense cerró la semana con su desembarco en Jujuy, recibió a dirigentes santafesinos y les ratificó a sus intendentes que está dispuesto a competir en una PASO por la candidatura presidencial del peronismo, así sea contra Sergio Massa o cualquier otro postulante del espacio.

Ante los intendentes del MDF, en La Plata, también confirmó que los apoyará en la Legislatura en el intento por derogar la ley que impide las reelecciones indefinidas en los municipios. A la espera de lo que ocurra en el Congreso de la Nación con el intento de La Libertad Avanza de suspender las PASO, en el kicilofismo contemplan también la posibilidad de tener que dirimir en primarias la sucesión del gobernador en territorio bonaerense.

En ese encuentro, con casi 40 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, se contempló la posibilidad de unificar el calendario electoral de la provincia con las elecciones presidenciales en el caso de que Javier Milei no logre los votos necesarios para suspender las PASO. Un esquema que, en el escenario de una candidatura presidencial de Kicillof, le permitiría al gobernador traccionar los votos de los municipios en octubre. El interrogante es cuantos heridos podrían quedar en el peronismo y qué costo político tendría para el PJ, y el MDF, dirimir candidaturas en una PASO teniendo en cuenta el antecedente del 2015 cuando Aníbal Fernández se enfrentó a Julián Domínguez en unas traumáticas primarias y luego el macrismo se quedó con la gobernación a través de María Eugenia Vidal.

A nivel nacional, Kicillof ya visitó Corrientes, La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba, Misiones y Jujuy. En todas las provincias fue recibido por los gobernadores. Con la excepción de Martín Llaryora . Los mandatarios provinciales también comienzan a evaluar su propio plan B ante las complicaciones del plan económico de Javier Milei, a punto de ingresar formalmente en recesión y en medio de una escalada del riesgo país.

El viernes, Kicillof firmó un convenio marco de colaboración con el radical Carlos Sadir en el Palacio de Gobierno jujeño. Los acuerdos cubren gobierno digital, trabajo y empleo, deportes, minería, desarrollo agrario y seguridad. La foto con un gobernador dialoguista, que integró la comitiva de aliados que viajaron junto a Milei a París, revela la inconformidad de varios caciques provinciales con la falta de un acuerdo político con La Libertad Avanza para que no les plante candidatos en sus territorios en 2027, en el marco de la negociación para suspender las PASO.

Contacto con gobernadores no peronistas

Kicillof resumió así el encuentro: "Ser de partidos distintos no nos impide colaborar". Hubo además una coincidencia sobre la caida de la economía."Estamos muy justos con los números. Mal en el comercio, industria y construcción, mejor en minería y turismo", fue el diagnóstico de Sadir quien pese a su buena sintonía con la Casa Rosada no logra evitar que Karina Milei le implante candidatos a gobernador de LLA como Manuel Quintar, famoso por su lujoso Cyber Truck Tesla, o Ezequiel Atauche.

La escala más política de Kicillof en Jujuy fue Palpalá. Allí firmó con el intendente Rubén Rivarola, uno de sus principales armadores en la provincia, un convenio de cooperación en salud, educación, seguridad, producción y ciencia y tecnología. También visitó el centro de investigación en materiales avanzados y almacenamiento de energía. Elegir Palpalá como escenario central se leyó como un mensaje hacia adentro del peronismo provincial, un PJ intervenido desde hace tres años. El 5 de octubre el juez Esteban Hansen prorrogó la intervención por 60 días. Desde La Plata aclararon que la presencia del gobernador apuntaba a fortalecer a los sectores que promueven el MDF sin involucrarse en la disputa judicial.

De hecho, el MDF aseguran promover una construcción política de abajo hacia arriba, sin un sistema de franquicias políticas en las provincias. Con ese esquema Kicillof tiene previsto desembarcar antes de fin de año en Chubut donde en febrero de 2026, ante los incendios forestales, el gobierno bonaerense encabezado envió una comitiva con 40 brigadistas forestales, un camión autobomba 4x4 y vehículos de apoyo para colaborar en el territorio. En mayo de 2024, Axel Kicillof había visitado Rawson, donde firmó un convenio marco de colaboración sanitaria con el gobernador Ignacio "Nacho" Torres del PRO y entregó 15 ambulancias en comodato para distintas localidades de la provincia.

Dirigentes del MDF como Daniel Gollán y Dante Bowen han avanzado en la organización y estructuración del MDF en suelo chubutense donde dirigentes del peronismo como Jose Glinski y Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia, quienes no integran el MDF, también están anotados en la carrera por la gobernación.

Mendoza, será otro de los destinos de Kicillof en el último bimestre del año. Allí el MDF abrió locales y sedes en distintos puntos de la provincia, incluyendo un local en la ciudad de Mendoza (en la calle Mitre) y una sede en Guaymallén. Este sábado la legisladora y referente porteña del MDF, Victoria Montenegro visitó Mendoza para encabezar actividades en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), encuentros de derechos humanos y reuniones con la militancia en Lavalle. El espacio sumó apoyos de dirigentes peronistas, sindicales y sociales mendocinos, tales como el diputado nacional Martín Aveiro, los intendentes Flor Destéfanis, Emir Andraos y Edgardo González, además de referentes de gremios como el SUTE. Asimismo, dirigentes nacionales del MDF como Gabriel Katopodis han participado de los armados y mesas de trabajo en la provincia.

La crisis de Javier Milei con sus aliados

En Mendoza, al igual que en Jujuy, Kicillof también capitaliza la crisis de Milei con sus gobernadores aliados por la falta de acuerdos políticos de no interferencia con la Libertad Avanza de cara a 2027 en los territorios. Mientras que Karina Milei le da juego a Luis Petri como candidato a gobernador libertario, el radical Alfredo Cornejo no está dispuesto a que le digiten sus propia sucesión en la provincia desde la casa Rosada.

La hoja de ruta de Kicillof en las provincias en 2026 arrancó el 2 de abril en Ushuaia, en una vigilia por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella. Siguió en Córdoba, donde se apoyó en intendentes y gremios, sin foto con Martín Llaryora, y en Corrientes, donde logró ser recibido por el gobernador Juan Pablo Valdés. En septiembre pasó una jornada de doce horas en Misiones junto a Hugo Passalacqua. En el recorrido también figuran Chaco, La Pampa, La Rioja y Formosa, con Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán como anfitriones peronistas en los tres últimos.

Con la dirigencia de Santa Fe, se realizó una cumbre el miércoles, en la Fundación Bapro en CABA. Kicillof recibió a una delegación de siete intendentes, más concejales y dirigentes, acompañado por Andrés Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa. El encuentro es la antesala del desembarco oficial del MDF, con un recorrido por varias ciudades antes de fin de año. El mensaje fue que la alternativa en Santa Fe debe construirla la dirigencia local. La cautela es deliberada: Maximiliano Pullaro es radical, y el MDF busca sumar, como en Reconquista, sin romper la diplomacia con el gobernador.