Axel Kicillof destacó el mensaje de León XIV y prepara un operativo para recibir a millones de fieles en Luján

El gobernador calificó la llegada del Pontífice como un “hecho histórico” y reivindicó su mensaje contra el individualismo y la indiferencia social. La Provincia prevé un operativo de asistencia con 30.000 personas y espera millones de peregrinos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , destacó el mensaje social del papa León XIV y definió su próxima visita al país como un acontecimiento que trasciende lo religioso, en un contexto nacional e internacional "atravesado por la violencia y la desigualdad".

"No es una visita más, es un hecho histórico, humano y social" , sostuvo durante una conferencia de prensa en el Museo de Bellas Artes de Luján, donde la Provincia ultima los preparativos para recibir al Pontífice y a millones de peregrinos en la misa que encabezará el próximo miércoles.

“Contra el individualismo, representa una voz de gran potencia, que recuerda que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad puede construirse en base a la indiferencia o al abandono de los más débiles ”, sostuvo, acompañado por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig y el intendente de ese municipio, Leonardo Boto .

También lo ubicó como continuador de Jorge Bergoglio : “Recoge el legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social y solidaridad ”.

Según Kicillof, el mensaje del Papa “es profundamente actual”. “Dice que solo puede llamarse progreso lo que mejora la vida de millones ; lo que no lo hace no es verdadero progreso”, citó el gobernador, que anticipó que “las luchas de Francisco estarán muy vivas” durante la visita.

Para el gobernador, la agenda en territorio bonaerense no es casual. “Que León haya elegido visitar el Cottolengo Don Orione es una manera de expresar sus prioridades: poner en el centro a quienes sufren y suelen quedar al margen”, dijo. Y agregó: “Estamos preparando una inmensa movilización masiva y popular porque León no quiere una Iglesia encerrada, sino en las calles, con los que sufren”.

“En nombre de los millones de bonaerenses le damos la bienvenida y le transmitimos el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibe el pueblo”, expresó Kicillof, que también agradeció a la Iglesia argentina y al Vaticano “por haber elegido a la provincia y estos lugares tan simbólicos, cargados de historia y de fe”.

Para el gobernador, la visita “trae esperanza para las mayorías que miran el futuro con angustia”, y la mejor manera de recibir al Papa “es escucharlo con atención, respeto y voluntad de convertir su mensaje en acciones concretas”. Sobre la organización, admitió que “las dimensiones son gigantescas” y aseguró que hicieron “todo lo posible” para que todo salga bien. “Ojalá esta visita no sea solo un recuerdo, sino una oportunidad para el país que queremos construir".

“Aclaro porque hay confusiones”, advirtió además el gobernador sobre los feriados. El lunes será feriado nacional. El martes, en cambio, solo habrá feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, y el miércoles será feriado en la provincia de Buenos Aires.

En su mensaje, Kicillof remató: "Gracias, León, por recordar que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino. Buenos Aires es la Argentina, por eso bienvenidos todos”.

Según pudo saber Ámbito de fuentes del Gobierno bonaerense, Kicillof remitió invitaciones a todos los gobernadores del país, así como a la totalidad de los exgobernadores bonaerenses, intendentes y legisladores provinciales para que participen de la misa que León XIV oficiará en Luján el próximo miércoles. "Hicimos las invitaciones institucionales con amplitud, y estamos recibiendo confirmaciones. Pero lo importante serán los fieles, nosotros solo venimos a escuchar el mensaje del Papa. No tenemos que buscar otro resultado, tironeo o discusión", dijo el mandatario al ser consultado al respecto.

Durante la conferencia, la Provincia presentó visitadelpapapba.gba.gob.ar, la web oficial con información para los peregrinos. El sitio reúne la agenda, los recorridos que hará el Santo Padre en Claypole y en Luján, los accesos, restricciones y cortes de calles, y las opciones de transporte. Además, tiene un botón para descargar toda la información en PDF y consultarla sin conexión.

Hace 44 años que Luján no recibe a un Papa: la última visita fue en 1982. La siguiente gira papal por el país, en 1987, pasó por diez ciudades argentinas, entre ellas Bahía Blanca.

La agenda del Papa

La visita apostólica de León XIV comenzará el domingo a las 16, cuando el Pontífice aterrice en Aeroparque. En territorio bonaerense tendrá dos actividades pastorales: la primera será el lunes 9 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, y la última el miércoles 11 a las 10 en Luján, donde celebrará la Misa de la Caridad, que cerrará su gira por el país y por Sudamérica. El itinerario también contempla un paso por Córdoba.

El lunes, a las 8, el Papa saldrá de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y recorrerá en auto Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown. El trayecto previsto incluye la Avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane, la General Paz hasta el Puente La Noria, la Autopista Presidente Perón (el ex Camino Negro), la Avenida Juan XXIII, la Ruta Provincial 4, el Viaducto Papa Francisco y la Avenida Monteverde. Lo acompañará una “cápsula de seguridad” integrada por obispos, colaboradores, personal de seguridad y emergencia y prensa extranjera.

Unos 700 metros antes del ingreso al Cottolengo, autoridades políticas recibirán a León XIV, que desde allí subirá al papamóvil para avanzar a baja velocidad por la Avenida Monteverde. Sobre ese tramo se montarán “patios” vallados que, por pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense, solo podrán ocupar representantes de las comunidades de la diócesis e instituciones de servicio previamente inscriptas en sus parroquias.

A las 9.15, ya en el Cottolengo, la Provincia le dará la bienvenida oficial como visitante ilustre. El Papa recorrerá el lugar junto a los residentes y al personal que trabaja allí, y participarán delegaciones de otros pequeños cottolengos bonaerenses. Abel Pintos cantará junto al coro local. Poco después de las 10 regresará a la Ciudad por el mismo camino, ya sin papamóvil, porque a las 11.30 encabezará la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El operativo en Luján

“Argentina es una tierra hermosa para los argentinos, Luján es una tierra sagrada. La Virgen, la madre de Jesús, quiso quedarse acá hace 400 años. La fe del pueblo hace que este lugar sea sagrado, este no es cualquier lugar”, describió Scheinig. La ciudad, a 68 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, concentrará el mayor despliegue de la visita.

A las 9.45 del miércoles, según estimó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el Papa llegará a la rotonda de acceso a la ciudad. Desde allí recorrerá en papamóvil unos 2 kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. “Esperamos que allí pueda caminar hasta la Basílica. Todos van a poder comulgar, ver y escuchar”, afirmó el funcionario.

La plaza tendrá 3.000 sillas para gente de todo el país, y el arzobispo subrayó quiénes las ocuparán. “Fue invitada no la gente que trabaja para los pobres de la Iglesia, sino los pobres”, explicó. “Al final de la misa, el Papa va a saludar a 10 o 15 personas. En las tres sedes -CABA, Córdoba y Luján- serán pobres-pobres”, enfatizó. En línea con el lema de la visita, convocó a “todos: los creyentes, los que no creen, los que sufren enfermedad o discapacidad, los pobres”.

Las restricciones empezarán antes del fin de semana. El viernes 6 a las 20 se cortará el tránsito vehicular en la zona del evento, aunque el sábado 7 y el domingo 8 todavía se podrá visitar la Basílica hasta las 22. El martes 10 al mediodía quedará cerrado el acceso vehicular a toda la ciudad, y habrá cortes en las rutas 6 y 47. Ese mismo día, a las 16, abrirán los Patios de Nuestra Señora de Luján, que se ocuparán por orden de llegada. A la Plaza Belgrano se podrá ingresar a pie y solo con invitación, entre las 0 y las 6 del miércoles. La misa se extenderá de 10 a 12.

Quienes no tengan invitación podrán seguir las actividades previas, el recorrido del Papa y la misa a través de las pantallas gigantes y los sistemas de sonido instalados en distintos puntos de la ciudad. Desde la tarde del martes, la Posta del Encuentro, en el Parque San Martín, tendrá presentaciones musicales y artísticas y servicios gastronómicos, y a las 18 empezará la vigilia.

Cómo llegar

La recomendación oficial es viajar en el tren Sarmiento, que reforzará sus frecuencias hasta Mercedes. Así, quienes viajen en auto podrán dejarlo en esa ciudad y seguir en tren hasta Luján. También funcionará la línea San Martín desde Retiro hasta Open Door, desde donde restan unas 25 a 30 cuadras a pie.

Para autos y micros, incluidos los de las parroquias, habrá estacionamientos cerca de los siete accesos a la ciudad, a unos 4 o 5 kilómetros de la Basílica. Estarán sobre la Ruta 7, la Ruta Nacional 5 y las provinciales 47 y 192, y habrá también sectores en Open Door, Jáuregui, Cortines y Colonia Cabred. Como manda la tradición, a la Basílica se llega peregrinando: el último tramo deberá hacerse a pie.

Boto invitó “a todos los argentinos” a acercarse a Luján, les pidió que lo hagan “con tiempo” y anticipó que la visita “será una de las grandes páginas de la historia de Luján y de la provincia”. Quien piense en pasar la noche allí ya no encontrará lugar en los hoteles: no quedan habitaciones disponibles. Todavía hay hospedajes particulares, que se pueden reservar desde el sitio oficial de la Municipalidad.

Qué llevar

Se podrá ingresar con bolsos pequeños o mochilas de hasta 15 litros, agua en botellas plásticas y alimentos con utensilios descartables. También están permitidos el termo y el mate, reposeras y sillas plegables, bolsas de dormir, abrigo, capa de lluvia, paraguas plegable, protector solar, repelente y baterías portátiles. Las banderas deberán llevarse sin asta y no podrán superar los 2 por 2 metros.

La lista de prohibidos es larga: vidrio, alcohol, mascotas (salvo las de asistencia), carpas y sombrillas, pirotecnia, armas y elementos punzocortantes, punteros láser, bicicletas, monopatines y rollers, valijas, computadoras, walkie-talkies, megáfonos, paraguas no plegables y palos selfie de 20 centímetros o más.

Los drones merecen un párrafo aparte. El espacio aéreo estará cerrado y, según advirtió Alonso, los equipos que lleve el público serán inhibidos y sus dueños pueden perderlos. Solo volarán los drones de seguridad y los de la televisación del Vaticano.

Postas de cuidado

“Planificamos un operativo de asistencia que contempla 30 mil servidores: 12 mil voluntarios que fueron capacitados y que estarán con remeras amarillas, pero también muchos policías, personal sanitario, de seguridad vial, de Defensa Civil y bomberos”, detalló el ministro Alonso.

Habrá 51 postas de cuidado ubicadas cerca de las pantallas, cada una con una carpa eucarística, donde se dará la comunión, y baños. Las postas reunirán servicios de salud, seguridad y voluntarios, y contarán con un sistema para ubicar a niños perdidos. A lo largo del recorrido habrá puestos sanitarios cada un kilómetro, espacios de atención médica intermedia y un shock room con camas de terapia intensiva. ABSA instalará 95 puestos de hidratación con un millón de litros de agua.

Los voluntarios tendrán a su cargo guiar y acompañar a los peregrinos, observar lo que ocurra en la zona asignada y avisar a las autoridades ante cualquier incidente. Se prevé que participen entre 3 y 4 millones de personas.

El arzobispo también habló del mensaje que traerá León XIV. “El que viene es el pastor universal de la Iglesia católica, que fue elegido para llevar una noticia que es buena: la muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene la vida; que hay fe, esperanza y amor”, señaló. Y convocó a los fieles a acercarse a Luján: “Vengan a pedirle a Dios, pidamos por todos, por la patria, por las cosas que queremos que nos pasen, todos juntos y superando divisiones”.

Scheinig pidió “estar con los ojos abiertos para ver al Papa y escucharlo con el corazón”, y dejó en claro quiénes deberían ocupar el centro de la escena el miércoles: “Los protagonistas serán la Virgen, el Papa y el pueblo creyente, no los obispos, los políticos o los medios de comunicación”.