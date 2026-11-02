Axel Kicillof recibirá al papa León XIV en el Cottolengo de Claypole y la provincia de Buenos Aires espera miles de fieles en Luján

El Gobierno bonaerense detalló el operativo para la misa del miércoles 11 en la Basílica, con 15 mil voluntarios, estacionamientos a varios kilómetros y trenes con más frecuencias. “Cuando Nación nos convoca, las cosas salen bien”, dijo Javier Alonso.

La provincia de Buenos Aires ultima los detalles para la llegada del papa León XIV , que pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre y tendrá dos paradas clave en territorio bonaerense: el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde lo recibirá el gobernador Axel Kicillof , y la misa en Luján , el miércoles 11, para la que se esperan cientos de miles de personas .

Así lo informaron este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , el ministro de Seguridad, Javier Alonso , y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez , en la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata.

“Será un encuentro único después de 39 años de la visita de Juan Pablo II”, señaló Álvarez Rodríguez, que aclaró que se trata de una visita apostólica organizada y coordinada por la Iglesia. “Nosotros, como Gobierno provincial, trabajamos para acompañar y cuidar al pueblo que viene al encuentro con su pastor. Trabajamos todos los días con el Gobierno nacional y los gobiernos de Luján y Almirante Brown para que quienes participen se sientan cuidados y protegidos” , agregó.

La funcionaria retomó la oración de bienvenida que difundió el Episcopado, que habla de una nación hospitalaria. “Hacemos propio ese lema para la provincia de Buenos Aires: una provincia hospitalaria, que busca la justicia y la paz. Eso nos convoca a todos” , sostuvo.

El Pontífice saldrá desde el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, a las 15.30 del domingo 8 y llegará a Aeroparque a las 16.30, donde será recibido con una acogida oficial. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en plaza San Martín, y a las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, con una reunión con el presidente prevista para las 17.50. La jornada cerrará a las 18.30 con un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el ex CCK.

El lunes 9 a las 9.15 llegará la primera actividad pastoral, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, donde visitará a los residentes y al personal. Allí lo recibirá Kicillof, y según adelantó Álvarez Rodríguez, participarán también delegaciones de otros cottolengos bonaerenses. La actividad será cerrada al público. “Vamos a garantizar el traslado de Su Santidad desde CABA a Don Orione atravesando distintos barrios del Conurbano. Será una linda experiencia”, anticipó Alonso.

Ese mismo día, a las 11.30, el Papa celebrará misa en el Monumento de los Españoles, y a las 16.10 mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.30 se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, y a las 18.45 celebrará las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, donde rendirá homenaje al papa Francisco, con el arzobispo Jorge García Cuerva como anfitrión. El día terminará con una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10 viajará a Córdoba: saldrá a las 7.30 y a las 10 celebrará misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15.15 se encontrará con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, y regresará a Buenos Aires por la tarde para el encuentro con los jóvenes, a las 20.15, en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 será el día más fuerte para la Provincia. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal y a las 10 encabezará la misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida será a las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá a las 14 rumbo a Lima. “Estamos todos convocados. Luján es la patrona de la Argentina y esperamos que podamos tener un encuentro de fe y esperanza con peregrinos de todo el país”, invitó Álvarez Rodríguez.

Alonso detalló que los peregrinos podrán llegar desde el martes a las 16, cuando se abrirán las puertas del parque de Luján, y que los fieles ingresarán por distintos patios. El papamóvil recorrerá el trayecto desde la rotonda del tótem hasta la Basílica, y el Papa bajará para caminar los últimos metros. En la plaza habrá invitados especiales de distintas iglesias y barrios del país, ya que se tratará de una misa de la caridad, mientras que el público general se ubicará entre las recovas y la rotonda. La espera tendrá animación con artistas populares.

Para llegar, el ministro recomendó el tren, que multiplicará sus frecuencias ese día, y sugirió dejar el auto en Mercedes. También se dispusieron estacionamientos a 4 o 5 kilómetros de la Basílica, sobre las rutas 7, 5, 47 y 192, y en Open Door, Jáuregui, Cortínez y Colonia Cabred, donde podrán dejar los micros para que los peregrinos completen el trayecto a pie.

El operativo contará con 85 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios y shock room, además de carpas eucarísticas y sistemas de audio para que todos puedan seguir la celebración y comulgar. Trabajarán 15 mil voluntarios capacitados, junto con Defensa Civil, la Policía y los Bomberos.

La coordinación con la Casa Rosada le dio pie a Alonso para un mensaje político. “La Provincia nunca dejó la silla vacía cuando nos convocó Nación. Trabajamos mucho en intercambio de información y coordinación, siempre tenemos buena predisposición. Ayer la secretaria general (Karina Milei) dijo que trabajó bien con la Provincia. Cuando nos convocan, las cosas salen bien”, afirmó. Y redobló: “Tiene que estar la decisión del Presidente. Así como trabajamos bien para recibir al Papa, sería bueno que convoquen al Gobernador a trabajar para resolver los problemas de los bonaerenses”.

Antes de la visita, Kicillof encabezará este miércoles una conferencia de prensa en Luján para dar más detalles del operativo, acompañado por el intendente y autoridades eclesiásticas, según anticipó Bianco.