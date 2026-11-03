Nuevo gesto de unidad en el PJ bonaerense: Axel Kicillof y Máximo Kirchner ordenan la agenda partidaria + Agregar ámbito en









El gobernador y el diputado prepararon la cita del Consejo Provincial y ratificaron el acuerdo para que el referente de La Cámpora presida el órgano partidario.

Archivo. Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron en la Gobernación antes de la cita del Consejo del PJ bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner se reunieron este martes en la Gobernación bonaerense para preparar la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista, prevista para el miércoles, y coordinar la convocatoria al Congreso partidario. Durante el encuentro se ratificó el acuerdo para que Kirchner presida el Congreso, según pudo saber Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por el sector de Máximo Kirchner participaron Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, y Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora. Por el lado de Axel Kicillof, estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado provincial Mariano Cascallares.

La reunión duró dos horas y marcó un nuevo acercamiento entre Kicillof y Kirchner, que el 22 de octubre pasado ya habían compartido un encuentro con Sergio Massa. El balance de la cita fue positivo y hubo avances en la coordinación partidaria de cara a las elecciones de 2027.

La reunión se produjo después del encuentro que ambos dirigentes compartieron con Sergio Massa la semana pasada. El Consejo del PJ bonaerense se reúne este miércoles en La Plata La reunión está convocada para el miércoles 4 de noviembre a las 17, en la sede partidaria de calle 54 N° 618, en La Plata. Uno de los objetivos será avanzar con la convocatoria al Congreso provincial, cuya realización está prevista para noviembre.

La presidencia del Congreso forma parte del acuerdo que evitó una disputa por la conducción del PJ bonaerense a comienzos de año. Kicillof asumió al frente del partido en marzo y el entendimiento contempló que Kirchner quedara al frente del Congreso. El respaldo ratificado este martes deberá formalizarse en una votación por mayoría simple de los congresales presentes.

Entre las atribuciones del Congreso están aprobar la plataforma electoral provincial y autorizar al Consejo a establecer alianzas con otras fuerzas. En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al gobernador, busca ampliar su representación en la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso. El acercamiento se produjo después de que Kicillof volviera a plantear que el peronismo debería definir sus candidaturas en las PASO. La reunión permitió avanzar con la agenda partidaria, mientras sigue abierta la discusión entre el sector del gobernador y La Cámpora sobre cómo se definirán las postulaciones para 2027.