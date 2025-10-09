Axel Kicillof duro con el Gobierno: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuestionó este jueves el proyecto de "destrucción" del Estado, llevado adelante por Javier Milei. Además, calificó que las medidas económicas son un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses" contó durante la mañana de este jueves.
En el marco de la 6° Jornada Provincial de Salud Mental en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof agregó que "a los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”.
