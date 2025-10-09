Axel Kicillof duro con el Gobierno: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"







El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak en el hospital “El Dique”.

Axel Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuestionó este jueves el proyecto de "destrucción" del Estado, llevado adelante por Javier Milei. Además, calificó que las medidas económicas son un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses" contó durante la mañana de este jueves.



En el marco de la 6° Jornada Provincial de Salud Mental en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof agregó que "a los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo de La Libertad Avanza es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

kicillof acto en ensenada

Kicillof puntualizó que la macroeconomía en Argentina la ha destruido el gobierno nacional. “Esta situación que describo se ve hoy en los hospitales de la Provincia”. Por tal motivo, subrayó que "Creció el porcentaje de familias que han recurrido a la deuda”. Además, volvió a pegarle directamente a las políticas del Gobierno: “Destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”.

Axel Kicillof sobre la economía familiar en el gobierno de Javier Milei El gobernador precisó que en la actualidad “las deudas de las familias están alcanzando un nivel récord”. Además, detalló que aumentó casi 2 millones de personas que “se endeudan con la tarjeta de crédito, por más de $200.000, para pagar el supermercado o consumos básicos, se ve una aceleración dela precariedad económica y social”.

El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.