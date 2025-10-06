Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei tras su show musical: "Completamente por fuera de la realidad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que la presentación en el Movistar Arena fue una "falta de respeto a la gente".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cuestionó el show musical que dio el presidente Javier Milei esta noche en el Movistar Arena y señaló que está " completamente por fuera de la realidad ". En esa línea, consideró que "cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”.

“La situación es muy seria. Basta de agredir, golpear e insultar. Con el show del Movistar Arena, Milei le falta el respeto a la gente ”, apuntó el gobernador durante una entrevista en C5N.

El mandatario provincial sostuvo que en sus últimas recorridas por el territorio bonaerense habló con "trabajadores sin indemnización": "¿ Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente ?", cuestionó y agregó: “Ante una situación laboral, productiva y social como la que se vive hoy en Argentina, un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica ”.

Otro de los puntos que mencionó Kicillof para mostrar la situación que atraviesa el país es que la morosidad de las familias bonaerenses alcanzó al 5,9%, “el peor número desde la crisis de 2009”, y que “ya supera los niveles de la pandemia”. “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, lanzó.

Kicillof dijo además que el Presidente "no aprendió y no escuchó" nada tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre. "Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”, cuestionó.

Kicillof consideró que la renuncia de Espert "no hubiera ocurrido si la provincia no le ponía un límite al liberalismo en las urnas”

Por otro lado, el mandatario se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado tras las crecientes presiones internas luego de que se difundieran documentos que lo vinculaban al acusado de narcotráfico Fred Machado. Al respecto, destacó que la decisión del economista libertario “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”. Incluso sostuvo que “si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump”.

Sobre este punto, también apuntó que Machado está siendo investigado y tiene un pedido de extradición de parte de la justicia de Estados Unidos aunque "acá lo sostenían a Espert". "No lo bajaron por las denuncias, ni por los 200 mil dólares, ni por los viajes, ni por las mentiras que dijo. Lo bajaron porque no rinde como candidato”, señaló.

A partir de la baja de Espert, se abrió un nuevo interrogante de cara a los comicios del 26 de octubre: quién encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia. Aún no se definió si la primera será Karen Reinhardt o si pasará directamente a Diego Santilli, la decisión quedará en manos de la justicia electoral. Sin embargo, Kicillof sostuvo que "todos representan el mismo proyecto, el mismo modelo. Todos a bancar a Milei, ahora con el manejo de Estados Unidos. Los diputados que votaron contra los ATN para las provincias, contra las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad, ¿con qué cara van a caminar la provincia de Buenos Aires?”, interpeló.

También habló del otro problema que surgió tras la baja de Espert que es la eventual reimpresión de boletas. “Nos metieron en un sistema más caro y ahora quieren modificar todas las boletas, lo que costaría más de 10 millones de dólares”.

Kicillof insistió en que “el 26 de octubre hay que ponerle un límite” y alertó sobre la pérdida de reservas de los últimos días: “Están fuera de la realidad. Hoy se volvieron a perder reservas. Yo contabilizo 1.300 o 1.400 millones de dólares quemados en cuatro jornadas consecutivas, mientras Caputo está en Estados Unidos sin fecha de regreso. La situación es grave: deberían estar ocupándose de la economía”.

Finalmente, advirtió que “de continuar esta política económica nos esperan escenarios cada vez más complejos” y recordó que tras el triunfo del 7 de septiembre le pidió a Milei una reunión de trabajo.