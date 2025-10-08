Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por usar la "crueldad para llevar adelante su plan de ajuste"

El gobernador bonaerense denunció que "en menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo" y aseguró que el Gobierno “se propuso destruir la producción y el trabajo”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al presidente Javier Milei al señalar que la única novedad que trajo su Gobierno fue la “crueldad para llevar adelante su plan de ajuste” . Las declaraciones del mandatario bonaerense se produjeron durante un acto en la ciudad de Olavarría.

En el evento que juntó a productores, comerciantes y representantes gremiales, Kicillof denunció: "La única novedad que trajo Milei fue la rabia y la crueldad para llevar adelante su plan de ajuste: en menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios”.

En ese sentido, el gobernador bonaerense señaló que el “desastre” actual de la industria, el comercio, el agro y la minería “no es casualidad”, sino que es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que “se propuso destruir la producción y el trabajo”.

“Tenemos un Presidente que habla de bonos y títulos públicos, pero que no se interesa por lo que ocurre en las pymes y en las fábricas de nuestro país”, agregó.

El acto se realizó en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal y en él estuvieron, además de Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa ; y el intendente local, Maximiliano Wesner .

El gobernador realizó una publicación en X en la que escribió: "Nos reunimos con sectores productivos y representantes gremiales de Olavarría para analizar el impacto del modelo económico de Milei y seguir construyendo políticas que actúen como un escudo frente a la trágica situación que está viviendo la industria".

"Desde la Provincia de Buenos Aires seguiremos haciendo todo lo posible para proteger y garantizar los derechos de nuestro pueblo, invirtiendo en obras como las 20 viviendas que estamos construyendo en el barrio CECO III para que más familias tengan su propio hogar", agregó Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1975994093844222143&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con sectores productivos y representantes gremiales de #Olavarría para analizar el impacto del modelo económico de Milei y seguir construyendo políticas que actúen como un escudo frente a la trágica situación que está viviendo la industria. pic.twitter.com/SWNgxUDlYq — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 8, 2025

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei tras su show musical: "Completamente por fuera de la realidad"

Axel Kicillof, cuestionó el show musical que dio el presidente Javier Milei esta noche en el Movistar Arena y señaló que está "completamente por fuera de la realidad". En esa línea, consideró que "cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”.

“La situación es muy seria. Basta de agredir, golpear e insultar. Con el show del Movistar Arena, Milei le falta el respeto a la gente”, apuntó el gobernador durante una entrevista en C5N.

El mandatario provincial sostuvo que en sus últimas recorridas por el territorio bonaerense habló con "trabajadores sin indemnización": "¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?", cuestionó y agregó: “Ante una situación laboral, productiva y social como la que se vive hoy en Argentina, un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”.

Otro de los puntos que mencionó Kicillof para mostrar la situación que atraviesa el país es que la morosidad de las familias bonaerenses alcanzó al 5,9%, “el peor número desde la crisis de 2009”, y que “ya supera los niveles de la pandemia”. “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, lanzó.

Kicillof dijo además que el Presidente "no aprendió y no escuchó" nada tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre. "Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”, cuestionó.