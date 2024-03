Axel Kicillof le respondió a Javier Milei y dijo que "miente" y "recorta ilegalmente" fondos a Buenos Aires

Además, puso énfasis en "los recortes de Milei y su motosierra. Cómo actúa en la Provincia de Buenos Aires. No es abstracto, no es un chiste de andar recorriendo el país con una motosierra haciéndose el vivo, es la realidad que está generando".

Kicillof sesiones ordinarias.jpg Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof sobre el Pacto de Mayo: "Duró poco el entusiasmo"

El gobernador bonaerense, además, criticó el Pacto de Mayo después de rechazar la convocatoria a la reunión que tendrá sede en Córdoba y se realizará el 25 de mayo:

"Parece que duró poco el entusiasmo. Yo estuve presente en el Congreso en la apertura de sesiones y luego di una breve respuesta en la Legislatura. Quiero ser muy claro con esto: el Gobierno viene cortando ilegalmente recursos que iban a las provincias".

"Creo que antes de hablar de ley ómnibus de nuevo, reciclada, ley micro, no sé, lo que pido es que le devuelvan a las provincias lo que le sacaron con esta venganza de Milei. No estamos discutiendo un alivio ni nada parecido", agregó.

Pacto de Mayo: para el Gobierno "no tiene sentido" invitar a Axel Kicillof

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a los gobernadores que podrían asistir a la convocatoria que hizo el Gobierno para poner en marcha el Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei anunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, señaló que al mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “no tiene sentido invitarlo”. Así se pronunció luego de que el funcionario provincial dijera que se bajó de la reunión al considerarla un “encuentro para fotos y marketing”.

En declaraciones a TN, Francos aclaró que todavía no sabe quiénes van a participar de la reunión convocada para este viernes. “Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, dijo, y puso el foco en el titular del Ejecutivo bonaerense, quien este lunes rechazó la convocatoria.

“Capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”, remarcó en referencia a la negativa del gobernador bonaerense a sumarse al llamado.