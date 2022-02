Nación cruzó a Ciudad por los barbijos en las aulas: es obligatorio para todos los grados.

Fuentes del Gobierno explicaron a este medio que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá acatar las medidas consensuadas durante el encuentro conjunto de los Consejos Federales de Salud (Cofesa) y de Educación (CFE), lo que implica que la gestión porteña deberá readecuar el instructivo sobre el uso de tapabocas.

"Todas las medidas son de acuerdo pleno y se ratifican en un acto resolutivo", señaló el ministro de Educación Jaime Perczyk en una conferencia de prensa que brindó junto a su par por Salud, Carla Vizzotti, al término del acto celebrado en el Museo del Bicentenario.

"Lo que va a pasar en las 24 provincias se acordó por unanimidad", añadió el titular de la cartera de Educación.

El protocolo adoptado hoy por los consejos de Salud y Educación contempla además que la escuela "deberá recabar la información sobre la vacunación contra Covid-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional".

En tanto, se eliminarán las burbujas en las aulas y no se pedirá el pase sanitario para el ingreso de alumnos.

Ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, "el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes". "Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente", reza el comunicado oficial al tiempo que indica que "si los síntomas no son compatibles con Covid-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela".

Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

Otra de las medidas anunciadas hoy para el regreso a las aulas es que "la ventilación debe ser cruzada y constante".

Además, Nación estableció que "se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días".