Buenos Aires recibe el III Foro Mundial de DDHH: ¿Qué ex presidentes participarán?

El Foro tuvo su primera edición en 2013 en Brasil , en la que participaron 74 países. Al año siguiente se realizó la segunda edición en Marruecos , expandiendo a 95 naciones con representación. Para el 2023, tiene pensadas una serie de exposiciones coyunturales, debates sobre políticas públicas y actividades culturales, a desarrollarse en cuatro espacios de la ciudad de Buenos Aires: el Centro Cultural Néstor Kirchner ; la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Buenos Aires; el Espacio de Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA ; y la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica .

El día martes 21 de marzo, jornada en donde iniciarán los debates, compartirán la mesa "Repensar los derechos humanos" el jurista español Baltasar Garzón y la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas. El mismo día, Evo Morales, ex presidente de Bolivia, protagonizará la mesa "Discursos de odio, neofascismo y derechos humanos"; mientras que por la tarde estarán en la misma actividad, titulada "La democracia y los derechos humanos en un mundo turbulento", Estela de Carlotto, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el ex mandatario uruguayo José Mujica.