A semanas del Mundial 2026, California impulsa una ley para limitar el valor de reventa de entradas a eventos masivos

El proyecto AB 1720 busca poner un tope del 10% sobre el valor original de los tickets para combatir la especulación y los sobreprecios.

California debate una ley que busca limitar el precio de reventa de entradas para espectáculos y eventos masivos.

California avanza con un proyecto de ley que busca modificar el mercado de reventa de entradas para espectáculos y eventos masivos. La iniciativa, denominada AB 1720 o California Fans First Act, propone limitar el valor de reventa de los boletos y apunta contra las plataformas y sistemas automatizados que elevan los precios.

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El proyecto fue presentado por el asambleísta Matt Haney y tiene como principal objetivo combatir la especulación generada por plataformas de reventa y bots que compran grandes cantidades de entradas en apenas segundos.

La propuesta establece que los tickets revendidos no podrán superar en más de un 10% el precio original . Según sus impulsores, la medida busca garantizar que los consumidores accedan a entradas mediante canales oficiales y evitar aumentos considerados excesivos.

“ Durante décadas, las entradas para conciertos se vendieron a precio nominal a verdaderos fans que querían ver a sus artistas favoritos ”, afirmó Haney en un comunicado. Luego agregó: “ Pero hoy, los revendedores profesionales y los bots compran entradas en segundos y las comercializan con márgenes de ganancia exorbitantes. Este proyecto de ley pone fin a ese sistema ”.

El proyecto AB 1720 propone que los tickets revendidos no superen en más de un 10% su valor original.

El texto legislativo sostiene que, en algunos casos analizados, entradas con precios originales menores a 80 dólares llegaron a revenderse por más de 1000 dólares en plataformas digitales no oficiales.

¿La ley afectará al Mundial 2026?

Pese al impacto que podría generar sobre conciertos y eventos culturales, el proyecto incorpora excepciones específicas para determinados torneos deportivos internacionales.

Entre las exclusiones aparecen expresamente la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos, además de competencias relacionadas con selecciones nacionales y atletas que representen a otros países.

La normativa tampoco se aplicaría a:

Deportes profesionales

Abonos de temporada deportivos

Competencias universitarias o amateurs organizadas por asociaciones nacionales

De esta manera, la reventa de entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá quedaría fuera del límite previsto por la iniciativa.

Mundial 2026 La Copa Mundial de la FIFA aparece entre las excepciones previstas dentro de la normativa. Imagen: EFE/Adidas

Qué eventos sí quedarían alcanzados por la medida

La regulación fue diseñada principalmente para el sector cultural y de entretenimiento de California. Por eso, la ley sí abarcaría:

Conciertos

Festivales musicales

Obras teatrales

Espectáculos de comedia

También entrarían dentro de la normativa distintos eventos organizados por entidades sin fines de lucro y actividades comunitarias desarrolladas en el estado.

El proyecto permite igualmente la reventa entre particulares, siempre y cuando el incremento de precio permanezca dentro del margen autorizado.

Concierto 1 La regulación sí alcanzaría a conciertos, festivales musicales y obras teatrales en California.

Las multas previstas para quienes incumplan la ley

La iniciativa contempla importantes sanciones económicas para quienes infrinjan las condiciones establecidas.

En una primera infracción, la multa podría alcanzar hasta 1000 dólares por entrada revendida. En casos posteriores, el monto subiría a 2500 dólares por ticket, mientras que las prácticas reiteradas y deliberadas podrían derivar en sanciones de hasta 5000 dólares por boleto.

Además, fiscales estatales y municipales tendrían la posibilidad de solicitar devoluciones de dinero y decomisar ganancias obtenidas de manera ilegal.

La AB 1720 fue presentada el 5 de febrero y continúa en tratamiento dentro de la Asamblea de California. Antes de avanzar hacia una eventual votación definitiva, deberá ser analizada por el Comité de Asignaciones del estado.