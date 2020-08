Habló Lilia Lemoine, la mujer que atacó a huevazos al móvil de C5N

"Un huevazo sobre la ventana de un móvil no se equipara con toneladas de piedras contra la policía, el Congreso, destrozando la propiedad privada, atacar iglesias y pintar monumentos", comentó la mujer al momento de explicar su acto de violencia.

https://twitter.com/Radio10/status/1295722357210984448 #AUDIO | "Tirar un huevo a un móvil de televisión no se compara con tirar miles de piedras. El huevo estaba fresco, ni siquiera estaba podrido", Lilia Lemoine a @pabloduggan https://t.co/aR3ENvmIqF pic.twitter.com/BsTW2jPjIV — Radio 10 (En ) (@Radio10) August 18, 2020

"No es un hecho de violencia, es una protesta", dijo Lilia Lemoine y luego chicaneó al conductor y periodista del programa "Buenos Vecinos", Pablo Duggan: "¿Un huevo te hace llorar, Pablo?"

"El huevo estaba fresco, ni siquiera estaba podrido" , bromeó la mujer.

No es un hecho de violencia, es una protesta" (Lilia Lemoine, mujer de 40 años quien agredió el móvil de C5N a huevazos).

La manifestante también aclaró su vínculo con el Partido Libertario y el excandidato a presidente José Luis Espert: "Yo fui candidata, pero no me dedico a la política. No fui (a la marcha) en nombre de ninguna agrupación política".

"Soy militante del Partido Libertario, estoy afiliada, pero no lo hice en nombre del partido, por eso no tenía las banderas (del partido)", comentó.

https://twitter.com/C5N/status/1295475655325495307 Una manifestante encapuchada arrojó huevos al móvil de @C5N en el Obelisco



Delante de los oficiales de infantería de la Policía de la Ciudad, la mujer arrojó huevos hacia el sector donde están trabajando algunos de los equipos de prensa y donde está estacionado el móvil de C5N pic.twitter.com/MsCBUFWd4k — C5N (@C5N) August 17, 2020

“Cumplí. Los móviles de C5N estaban protegidos por la policía, de un solo lado. La de los huevazos fui yo, vengan a buscarme”, dijo la mujer en un video que ella misma subió a su perfil de IG desde la marcha, al que le agregó la siguiente descripción: “Me rompieron los huevos espero que C5N diga que fue un ataque terrorista”.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1295554938689523719 Eato es lo q REALMENTE PASÓ en la marcha. En 3 programas distintos @c5n inventó q me arrestaron y q yo estaba desequilibrada.

Juzguen por ustedes mismos.

Hoy todo el mundo tiene cámara, forros, mentir asi les va a empezar a salir caro.#Huevazo#LiliaLemoine#17APorLaRepublica pic.twitter.com/UGV42Mwl3P — Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 18, 2020

Lilia Lemoine amenazó con volver a atacar.