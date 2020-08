Diálogo de Brandoni con periodista sobre la "democracia aburrida" y la añoranza de la dictadura

Brandoni sostuvo que "la expresión que se escuchaba en la marcha fue la de la república democrática, con lo que significa el respeto por la Constitución Nacional, el respeto por las leyes, el respeto por los ciudadanos".

"Hay otros elementos que son opinables y que tienen que ver con la pandemia, las retribuciones de los jubilados, que tienen que ver con el temor a la impunidad. Por eso los ciudadanos argentinos se permitieron salir a las calles sin temor y dando nombre y apellido para decir por qué estuvieron ahí", indicó el dirigente de la UCR en declaraciones televisivas.

Brandoni aseguró que "ningún partido político estuvo detrás de esto" y agregó que "las redes sociales vienen promocionando este acto desde hace 15 días".

"La gente que fue iba por la República, por la democracia, por la decencia. Las personas salieron una vez más a protestar de manera ejemplar. La gente se cuidó mucho: fue con sus barbijos, con sus máscaras transparentes, y todo transcurrió de manera pacífica. Fue emocionante y no recuerdo en mi vida una cosa así", señaló el también actor.

Brandoni indicó que "a la gente le inquieta la reforma judicial" y consideró que "el país quiere estabilidad y seguridad".

Por último, reconoció que con el avance del coronavirus en todo el mundo "al Gobierno le tocó bailar con la más fea".

"Es un momento muy difícil y al Gobierno no se le están haciendo las cosas muy fáciles, pero no es menos dichoso que la gente no se resigne", precisó en declaraciones a TN.