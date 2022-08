Camioneros: Pablo Moyano organiza una manifestación contra la estatización del acarreo en CABA

"La Ciudad de Buenos Aires ha decidido que esos trabajadores pasen a la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que es estatal", repasó el gremialista. "Hemos visto que los legisladores, del peronismo y distintas fuerzas, han acompañado esa decisión", agregó. Y lamentó: "Ningún trabajador pensó en esos 500 trabajadores que hoy están encuadrados en el Sindicato de Camioneros".

Moyano afirmó que con la estatización los trabajadores ganarían "la mitad del sueldo"

"Nosotros no defendemos a las empresas, no nos importa", expresó Moyano. "Quieren llevarlos a otro convenio, para sacarle los derechos y pagar la mitad del sueldo", opinó. Así, el también secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) prometió una "movilización impresionante", para "putear a los legisladores del Pro y los peronistas que han decidido que estas dos empresas no presten servicio".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INFOCAMIONEROS (@infocamioneros)

¿Se suspende la recolección de residuos?

Además, el sindicalista advirtió que no se descarta un paro de actividades en el servicio de recolección de residuos en la capital: "Si algo tiene nuestra organización gremial, es que somos solidarios", sostuvo. Lo mismo podría ocurrir con las tareas de barrido.

El escándalo en torno al mecanismo de acarreos radica en las concesiones de las empresas que brindaban las tareas, Dakota y BRD, cuyos contratos están vencidos desde el 2001, pero se fueron prorrogando hasta la actualidad. Además, pagaban un canon mensual de tan solo 55.000 pesos, con un monto congelado desde el 2014.