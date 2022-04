Campo: con fuerte apoyo de la oposición, productores marcharán el sábado a Plaza de Mayo

En la vereda de enfrente los representantes de las entidades del campo CRA, FAA y Coninagro detallaron expresamente que no se sumarán al reclamo e incluso no convocarán a sus bases. Mientras tanto, desde la Sociedad Rural Argentina expresaron que si bien no son parte de la organización, su cúpula se hará presente en la movilización hacia Plaza de Mayo. Así queda al descubierto una nueva grieta dentro del campo, donde la oposición, con figuras como Patricia Bullrich o el ex ministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, buscan sumar protagonismo, dejando de lado a los habituales representantes del campo.