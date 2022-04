La oposición presentó una cautelar para garantizar que el campo pueda hacer el tractorazo en Plaza de Mayo

"¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen", sentenció el funcionario en declaraciones televisivas, tras lo cual dijo que "el campo está pasando su mejor momento", y que las "ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos", como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

Pero luego, volvió a expresarse y al afirmar que la Ciudad de Buenos Aires había habilitado la manifestación aclaró que no habrá ninguna medida que se interponga con la marcha.

Casi en simultáneo, el sector liberal de Juntos por el Cambio presentó una medida cautelar para que se pueda realizar sin problemas el tractorazo.

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, manifestó que el sector del campo se moviliza "por las dudas", dado que cuestiona "un proyecto que no conoce", a la vez que aseguró que se trata de una marcha política que no tiene fundamento e insistió con que no hay retenciones en el país.

"No está muy claro de por qué y para qué es la movilización porque no hay retenciones", indicó Cerruti al hablar de la protesta impulsada por el campo.

Este sábado, entidades del campo realizarán un tractorazo en la Plaza de Mayo en reclamo contra el pago de impuestos en el sector agropecuario y con la exigencia de que se eliminen las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, entre otros aspectos.

En línea con los cuestionamientos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Cerruti afirmó: "Acá no hubo suba de retenciones a los productores. La verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos del campo".

"La verdad es que no entendemos, no están muy claras las consignas políticas. No entendemos si efectivamente es contra la suba de retenciones que no existe. No hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones. No está muy claro por qué o para qué están marchando", añadió.

En la habitual conferencia de prensa de los viernes, la portavoz destacó el rol del campo para el crecimiento de la economía e insistió en señalar que en la Argentina hay "un récord de exportaciones" y "un crecimiento interanual de exportaciones de 28.5%".

"El número de las exportaciones que siguen creciendo tiene que ver también con la actividad del campo y el complejo agroindustrial", argumentó.