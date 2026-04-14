Pablo Quirno defendió a Manuel Adorni, habló del impacto de la guerra y destacó el acuerdo comercial con EEUU

El canciller disertó en el evento organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina. Allí, destacó el vínculo con la potencia norteamericana y el impacto positivo del acuerdo con Washington.

El canciller disertó en el evento de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina.

El canciller Pablo Quirno disertó este martes en el evento AmCham Summit 2026 donde destacó la relación política y comercial entre Argentina y EEUU, calificó como "espectacular" el vínculo del presidente Javier Milei con el mandatario de EEUU, Donald Trump y defendió a Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunta corrupción. Además habló del impacto de la guerra en Medio Oriente y del acuerdo comercial.

Durante su participación en el encuentro, el Ministro de Relaciones Exteriores hizo una reconstrucción sobre los pasos que llevaron al acuerdo comercial con la potencia norteamericana. Al respecto, aseguró que en primer lugar se apuntó a afianzar el vínculo político, decisión que fue impulsada por el propio Milei desde su etapa de candidato presidencial.

"El Presidente dijo desde su etapa de candidato que quería tener una alianza estratégica con EEUU y todo lo que se realizó desde que llegamos al gobierno fue, primero poner la casa en orden para luego proyectarnos internacionalmente. En esa proyección, era clave la alianza con EEUU" , señaló.

En ese sentido, recordó que este martes se cumple un año del levantamiento del cepo y un año desde que vino al país el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. "Eso es un testimonio de lo que es la relación, en un momento donde Argentina estaba tomando una decisión importante, que había anunciado el programa con el FMI, decidió venir a apoyarnos" , remarcó.

A continuación, destacó que el propio Secretario del Tesoro, días después en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, dijo que si Argentina sigue haciendo las cosas como las estaba haciendo y se enfrentaba con una dificultad, EEUU la iba a apoyar. "Eso terminó sucediendo. En momentos de dificultad, nosotros continuamos haciendo los deberes y EEUU estuvo ahí para apoyarnos con el Tesoro", dijo.

En paralelo, Quirno afirmó que el Gobierno llevaba adelante un trabajo "muy profundo de lo que significaba un acuerdo comercial" con EEUU, un acuerdo en el que "el Presidente fue pionero, antes incluso de que EEUU cambie las reglas de comercio internacional".

El acuerdo, firmado en noviembre y homologado meses atrás, es "muy importante" según Quirno porque "no solo es un acuerdo comercial sino que es recíproco y de inversiones". "También nos abre camino de seguir generando condiciones para que las inversiones vengan a la Argentina. En esas condiciones, tenemos un montón de factores importantes en la atracción de inversiones", destacó.

Respecto a la relación bilateral, dijo que excede lo comercial ya que tiene un carácter "estratégico" y que tiene "una densidad política muy importante".

quirno fuchila

Pablo Quirno defendió a Manuel Adorni y habló de la guerra

Durante su disertación, fue consultado sobre el escándalo de Manuel Adorni. Si bien evitó profundizar sobre el tema, no le esquivó a la pregunta. “Estoy extremadamente ocupado en Cancillería. No pasaron seis meses desde que llegué. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, lo defendió.

Por otro lado, también se refirió al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: “Durante estos meses, además de tener una excelente relación con EE.UU., aceleramos acuerdos pendientes. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea y Mercosur. Estamos a días de su ejecución provisional. Es una cuestión importante ya que, dado lo que está ocurriendo a nivel mundial, tanto la Argentina como el resto de los integrantes del Mercosur se transforman en un lugar seguro de inversiones y suministros energéticos. Se han hecho muchos acuerdos de inversión con empresas europeas y de Emiratos Árabes en ese sentido”.

El conflicto entre EEUU e Israel con Irán también fue tema de consulta durante el AmCham Summit. Al respecto, el ministro reconoció que la guerra "genera un mayor grado de incertidumbre”, pero aseguró que “encuentra a la Argentina bien posicionada”.

“El orden en el que hemos invertido durante todo este tiempo hoy rinde sus frutos. Hace tres años teníamos déficit energético. Si nos encontráramos hace tres años con un conflicto de esta naturaleza, hubiéramos tenido problemas macroeconómicos muy fuertes. Hoy nos encontramos bien parados económicamente. El equipo económico ha podido comprar reservas, se mantuvo el tipo de cambio”, concluyó.