La despedida de todo el arco político a Menem

El presidente Alberto Fernández afirmó este mediodía que Carlos Menem fue "un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad".

El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem instantes después de la muerte del ex mandatario. "Me dijo 'murió papá', llorando", contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo este domingo con la hija del ex presidente.

Por otra parte el exsecretario general de la Presidencia durante el menemismo, Alberto Kohan, dijo hoy que recibió "con dolor" la muerte de Carlos Menem, a quien, dijo, "se lo va a recordar como uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina, con sus aciertos y con sus errores".

"Recibí la noticia con dolor, como toda muerte, pero recuerdo más la vida que hemos tenido juntos", señaló en diálogo con Radio 10. "La muerte es algo natural que nos va a pasar a todos. Lo lamento, pero no voy a olvidar jamás los momentos que he pasado con él", fue su reflexión.

Kohan dijo que, para él, Menem fue "un hermano mayor" y en la actualidad lo visitaba una vez cada 15 días. También sostuvo que vivió este último tiempo "rodeado de cariño" con su familia y numerosos amigos que se acercaban a visitarlo.

"Se lo va a recordar como uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina, con sus aciertos y con sus errores", concluyó.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcfkargentina%2Fstatus%2F1360984959805235200%3Fs%3D21 Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1360971282456731657 Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran. pic.twitter.com/m3zYdQV781 — Alberto Fernández (@alferdez) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1360971779292991489 Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish. twitter .com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaARG%2Fstatus%2F1360938319786479626 Sentido pesar por el fallecimiento de dos compatriotas en un accidente fatal ocurrido ayer en Bolivia. Transportaban oxígeno en un camión cisterna que había partido desde Tucumán. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados en este doloroso momento. — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariuvidal%2Fstatus%2F1360969470991347714 Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanielscioli%2Fstatus%2F1360967711287873536 Con profunda tristeza vivo esta despedida del querido Carlos Menem.



En este momento sobran las palabras, lo recordaré con gratitud y respeto.



Mis condolencias a su familia, mis pensamientos y oraciones los acompañarán siempre. — Daniel Scioli (@danielscioli) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuliocobos%2Fstatus%2F1360966266773778436 Lamento mucho el fallecimiento del ex Presidente de nuestro país y actual senador por La Rioja, Carlos S. Menem. Una persona afable y con un trato siempre muy respetuoso. Mis condolencias a su familia. QEPD pic.twitter.com/6WEBpiBhit — Julio Cobos (@juliocobos) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fluisnaidenoff%2Fstatus%2F1360967306784997380 Mis condolencias a familiares y amigos tras el fallecimiento del Senador y ex Presidente Carlos Menem en este difícil momento — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frctagliaferro%2Fstatus%2F1360970453356019715 Lamento el fallecimiento del Dr. Carlos Saúl Menem. Mis condolencias a sus familiares y amigos. QEPD. — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falfredocornejo%2Fstatus%2F1360962083332964356 Lamento el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Hago llegar mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipe_sola%2Fstatus%2F1360970041882247169 Se fue Carlos Menem. Mientras trabajé en su gobierno sentí siempre su respeto y su calidez personal.



Su huella está ahí y ya es historia.

Mis condolencias a su familia. — Felipe Solá (@felipe_sola) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcristianritondo%2Fstatus%2F1360975323924430851 Lamento el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem. Mis condolencias a @zulemitamenem y a su familia en este difícil momento. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNardini_Leo%2Fstatus%2F1360977902238580736 Con profundo respeto, despido a un jefe de Estado de nuestro país elegido democráticamente, referencia de una época y representante del peronismo. QEPD Carlos Menem.

Mis condolencias a su familia y amigos. — Leo Nardini (@Nardini_Leo) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFernandezAnibal%2Fstatus%2F1360978804815110144 Acabo de enterarme de la muerte de Carlos Menem, un amigo, con quien he tenido posiciones encontradas la mayoría de las veces pero jamás olvidare sus gestos con mi persona. Fuimos Senadores Nacionales juntos

Mi cariño a Zulemita, Zulema, Carlitos y demás amigos y compañeros. pic.twitter.com/Mb9eAzrBH8 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1360998004325576708 Despedimos con tristeza a un líder democrático argentino y dos veces presidente por el voto popular, que marcó una etapa de la Argentina.

Mi abrazo y mi pésame a su familia y amigos por el dolor de la pérdida de Carlos Saúl Menem. QEPD. — Sergio Massa (@SergioMassa) February 14, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1360980299614666755 Ante el fallecimiento de quien fuera dos veces presidente constitucional de los argentinos, Dr. Carlos Saúl Menem, hago llegar junto a mi esposa Alejandra Vigo nuestras condolencias y más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) February 14, 2021