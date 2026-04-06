Extienden el retiro voluntario en ANSES y sube la presión por la reducción de personal + Seguir en









La ANSES prorrogó el plazo hasta el 24 de abril tras la alta adhesión. El plan prevé una indemnización del 90% por año trabajado y prohíbe volver al Estado por cinco años.

Con la modificación, la nueva fecha límite para inscribirse será el 24 de abril a las 23:59.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió extender el plazo para adherir al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, una herramienta que permite la desvinculación laboral de común acuerdo entre el organismo y sus trabajadores. La medida fue oficializada mediante la resolución 81/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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Con la modificación, la nueva fecha límite para inscribirse será el 24 de abril a las 23:59. Desde el organismo señalaron que la prórroga responde a cuestiones operativas y al alto nivel de adhesión registrado en la etapa inicial, lo que obligó a ampliar los tiempos para completar los trámites.

El esquema fue impulsado a partir de un pedido de la Subdirección Ejecutiva de Administración y se enmarca en las facultades otorgadas por normativa vigente. El objetivo, según explicaron, es garantizar que todos los interesados puedan evaluar las condiciones y formalizar su salida de manera ordenada.

El plan, aprobado previamente por otra resolución del organismo, establece un marco legal para que los empleados puedan desvincularse voluntariamente, bajo condiciones definidas. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la administración pública orientada a reordenar la estructura del Estado y optimizar los recursos humanos.

Entre los puntos centrales, se destaca que quienes adhieran no podrán reingresar al sector público nacional durante un período de cinco años. La normativa es clara: “no podrán ser reincorporados ni continuar prestando servicios bajo ninguna modalidad” durante ese plazo desde la desvinculación.

oficina anses 1 Además, el retiro implica el cierre definitivo de la relación laboral. Los agentes deberán declarar que no mantienen reclamos pendientes y aceptar las condiciones del acuerdo. En el caso de quienes ocupen cargos sindicales, también deberán renunciar a esas funciones y a la tutela correspondiente. El beneficio económico incluye una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad, calculada sobre los haberes brutos habituales, con un tope de 24 sueldos. El pago será en una sola cuota hasta los $80 millones, mientras que los montos superiores se abonarán en dos pagos mensuales consecutivos. Desde el organismo indicaron que la Dirección General de Recursos Humanos quedó a cargo de implementar la prórroga, incluyendo la actualización de sistemas, la comunicación con el personal y la coordinación interna para asegurar la correcta aplicación del programa. La extensión del plazo se produce luego de que el cronograma original, que vencía el 5 de abril, resultara insuficiente frente al volumen de solicitudes. En este contexto, el Gobierno avanza con medidas que buscan achicar la estructura estatal y ordenar la planta de personal en distintos organismos.