Economía aprobó un proyecto de litio por u$s251 millones bajo el RIGI en Catamarca + Seguir en









El Ministerio de Economía dio luz verde a la expansión del proyecto Fénix de Minera del Altiplano. La iniciativa prevé aumentar la producción en 9.500 toneladas anuales y acceder a beneficios fiscales y cambiarios.

El proyecto se inscribe dentro del RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno para atraer grandes inversiones. https://comunidadminera.com/

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto de ampliación de litio en Catamarca por más de u$s251 millones. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 431/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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La iniciativa corresponde a Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada, titular del proyecto denominado “Expansión Fase 1B”, que busca ampliar la capacidad productiva del emprendimiento Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Con esta ampliación, la producción de carbonato de litio aumentará en 9.500 toneladas anuales adicionales.

El proyecto se inscribe dentro del RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno para atraer grandes inversiones, mejorar la competitividad y aumentar exportaciones, ofreciendo estabilidad normativa y beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Según la resolución, la inversión total comprometida asciende a u$s251.321.494, con un cronograma de obras que se extiende hasta noviembre de 2026 y un inicio de operaciones previsto para julio de ese mismo año. Además, el plan contempla que más del 60% de las contrataciones se realicen con proveedores locales, superando ampliamente el mínimo exigido por la normativa.

El desarrollo incluye la construcción de nuevas plantas de procesamiento, infraestructura asociada y la ampliación de instalaciones existentes, junto con obras energéticas clave para garantizar el abastecimiento de gas natural al proyecto.

Desde el punto de vista técnico, la Secretaría de Minería concluyó que la iniciativa cumple con los requisitos del régimen y contribuye a los objetivos de desarrollo del sector. En esa línea, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó su aprobación tras analizar los antecedentes y los informes presentados. La resolución establece que el proyecto fue considerado formalmente adherido al régimen el 25 de marzo de 2026 y fija como condición que la empresa complete al menos el 40% de la inversión en los primeros dos años, con fecha límite para alcanzar el monto total prevista para el 1 de diciembre de 2026. En paralelo, se autorizó a la empresa a importar bienes bajo franquicia y acceder a los incentivos previstos en el régimen. También se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a asignar una CUIT específica al proyecto, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá aplicar los beneficios cambiarios correspondientes. El Gobierno destacó que el proyecto no generaría distorsiones en el mercado cambiario y que cuenta con evaluaciones técnicas, económicas y financieras que respaldan su viabilidad. La fiscalización y el control del cumplimiento del plan de inversión quedarán a cargo de la Secretaría de Minería.