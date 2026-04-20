Amplían denuncia contra Manuel Adorni por presuntas contrataciones irregulares en medios públicos

Una presentación del abogado Gregorio Dalbón incorporó nuevos elementos a la causa que investiga un supuesto esquema de contratos entre Radio y Televisión Argentina y la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío. La Justicia también analiza transferencias bancarias, un viaje a Punta del Este y una presunta triangulación en las contrataciones.

Una nueva ampliación de denuncia presentada en la Justicia federal vuelve a poner la lupa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni , a partir de información incorporada recientemente a la causa que investiga un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos.

El escrito, presentado por el abogado Gregorio Dalbón , sostiene que la nueva documentación “aporta nuevos elementos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados” y apunta a un supuesto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., ligada al periodista Marcelo Grandío , amigo personal del funcionario.

Según se detalla, la investigación tomó impulso tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario , lo que permitió incorporar contratos, transferencias y comprobantes de pagos. En ese marco, se señala la existencia de “un presunto esquema de contrataciones que habría operado de manera sistemática y creciente” durante la gestión de Adorni.

Uno de los ejes es la firma de seis contratos de coproducción entre Radio y Televisión Argentina (RTA) e Imhouse S.A. Para la denuncia, el objetivo de la pesquisa es determinar “si el funcionario benefició a su amigo con contratos en la Televisión Pública y si existió un presunto circuito de retornos”.

También se incorporaron datos sobre un viaje a Punta del Este que ya había sido mencionado previamente. De acuerdo con la presentación, las facturas aportadas a la causa indican que uno de los tramos “fue concretado por Imhouse S.A.”, pese a que el funcionario había señalado públicamente haberlo abonado.

Otro punto relevante es la existencia de transferencias bancarias: el expediente incluye diez operaciones realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de $1.670.900. La Justicia busca determinar “en concepto de qué fueron realizados esos pagos”, ya que se produjeron antes de que el funcionario asumiera su cargo.

En cuanto a la mecánica de contratación, la denuncia describe una presunta triangulación: “la contratación no fue directa, sino que se instrumentó mediante una triangulación a través de Imhouse S.A.”, lo que habría permitido que el periodista no figure formalmente en la estructura estatal.

Además, se advierte sobre un incremento progresivo en los montos de los contratos. El escrito destaca “la evolución ascendente de los montos a lo largo del tiempo”, que pasó de cifras globales por ciclos completos a valores por capítulo significativamente mayores, en un contexto de ajuste presupuestario en los medios públicos.

Para el denunciante, el conjunto de elementos permite advertir “prima facie la posible configuración de un esquema de beneficio indebido”, en el que el funcionario habría favorecido a un allegado mediante contratos con un organismo bajo su órbita.

En ese sentido, se califica la situación como “un cuadro de máxima gravedad institucional que exige ser esclarecido con toda la profundidad que el caso amerita”.

La presentación solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas requerimientos de información a RTA, al organismo recaudador ARCA y a las empresas involucradas, además de la citación a declaración indagatoria de Adorni.