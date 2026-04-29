El Gobierno oficializó un nuevo esquema para el uso de fondos destinados a comedores y merenderos al aprobar un protocolo que permite financiar gastos operativos básicos. La medida fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la resolución 137/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno autoriza a destinar fondos de comedores a limpieza, conectividad y gastos básicos
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aprobó un protocolo para usar recursos en higiene, conectividad y servicios en el marco del programa Alimentar Comunidad.
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La normativa establece que, en el marco del programa “Alimentar Comunidad”, se podrá asignar hasta un 6% adicional del monto destinado a alimentos para cubrir gastos de funcionamiento, con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene, salubridad y operatividad de los espacios comunitarios.
El nuevo “Protocolo de Adquisición de Bienes y Servicios” fija las reglas para utilizar esos recursos, que podrán destinarse a artículos de limpieza, insumos básicos y servicios de conectividad. Entre los gastos habilitados figuran productos como detergentes, lavandina, desinfectantes, bolsas de residuos y elementos de mantenimiento, así como también insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano, como garrafas, leña o lámparas.
Además, el esquema contempla la posibilidad de cubrir gastos de internet o datos móviles, así como costos de impresión y envío de documentación vinculada a la gestión de los comedores.
La resolución también fija límites en el uso de los fondos: si bien se permite reasignar recursos de funcionamiento hacia la compra de alimentos, queda expresamente prohibido hacer el movimiento inverso, es decir, utilizar partidas destinadas a alimentos para otros fines.
Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a optimizar el funcionamiento de los comedores y merenderos, en línea con los objetivos establecidos por el Decreto 50/2019, que asigna a la Secretaría la implementación de políticas de seguridad alimentaria para sectores en situación de vulnerabilidad.
El protocolo aprobado se integra al esquema operativo del programa y establece que todos los gastos deberán cumplir con los requisitos de rendición de cuentas vigentes, bajo supervisión de las áreas técnicas y de auditoría del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
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