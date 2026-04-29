El Gobierno autoriza a destinar fondos de comedores a limpieza, conectividad y gastos básicos

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aprobó un protocolo para usar recursos en higiene, conectividad y servicios en el marco del programa Alimentar Comunidad.

El Gobierno oficializó un nuevo esquema para el uso de fondos destinados a comedores y merenderos al aprobar un protocolo que permite financiar gastos operativos básicos. La medida fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia , dependiente del Ministerio de Capital Humano , a través de la resolución 137/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece que, en el marco del programa “Alimentar Comunidad” , se podrá asignar hasta un 6% adicional del monto destinado a alimentos para cubrir gastos de funcionamiento , con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene, salubridad y operatividad de los espacios comunitarios.

El nuevo “Protocolo de Adquisición de Bienes y Servicios” fija las reglas para utilizar esos recursos, que podrán destinarse a artículos de limpieza, insumos básicos y servicios de conectividad . Entre los gastos habilitados figuran productos como detergentes, lavandina, desinfectantes, bolsas de residuos y elementos de mantenimiento , así como también insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano, como garrafas, leña o lámparas .

Además, el esquema contempla la posibilidad de cubrir gastos de internet o datos móviles, así como costos de impresión y envío de documentación vinculada a la gestión de los comedores.

La resolución también fija límites en el uso de los fondos: si bien se permite reasignar recursos de funcionamiento hacia la compra de alimentos, queda expresamente prohibido hacer el movimiento inverso, es decir, utilizar partidas destinadas a alimentos para otros fines.

Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a optimizar el funcionamiento de los comedores y merenderos, en línea con los objetivos establecidos por el Decreto 50/2019, que asigna a la Secretaría la implementación de políticas de seguridad alimentaria para sectores en situación de vulnerabilidad.

PETTOVELLO 1200.jpg Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

El protocolo aprobado se integra al esquema operativo del programa y establece que todos los gastos deberán cumplir con los requisitos de rendición de cuentas vigentes, bajo supervisión de las áreas técnicas y de auditoría del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.