Causa AACI: la Oficina Anticorrupción detectó dos documentos no publicados en el expediente de Cancillería

Se trata de los archivos #0044 y #0045, vinculados a presuntas irregularidades en las contrataciones de servicios de inglés. Además, se destacó una gran diferencia de cupos estimados para 2026, en contraste con 2025.

Un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) detectó dos documentos no publicados en el expediente compartido por Cancillería sobre la contratación de servicios de inglés de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La causa, que involucra al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, registró en las últimas horas una denuncia contra él, su esposa y el canciller Pablo Quirno .

El señalamiento de la OA aparece en el marco del procedimiento de integridad del Decreto 202/2017 , que se activó porque la Directora Ejecutiva de la AACI, María Josefina Rouillet , aclaró en la “Declaración Jurada de Intereses” su vínculo con Sturzenegger.

Así, la OA dejó asentado en un dictamen oficial que, al verificar la publicación online del expediente por el que Cancillería tramitó la contratación de la AACI, la documentación visible en su sitio institucional iba del #0001 hasta el documento #0043 (un pase interno administrativo dentro del expediente).

La contratación en cuestión fue adjudicada por Cancillería a la AACI por $114.044.133 (IVA incluido) mediante la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 . En el expediente, además, consta que se recibió una única oferta , presentada por la propia AACI, un dato que reforzó el carácter “cerrado” del procedimiento : un solo oferente, un solo precio y sin competencia visible.

La arista más sensible está en el contraste de magnitudes: en documentación interna se consigna que durante 2025 cursaron solo diez agentes (distribuidos en Senior 3 y Senior 6), mientras que la propuesta para 2026 eleva el esquema a 132 cupos.

Si el Estado efectivamente llenara ese cupo, el contrato equivale a $864.000 por alumno; si no lo llena, el costo unitario implícito sube en la práctica (y ese punto quedó como una de las preguntas que sobrevuelan el caso).

Otra capa polémica es el uso del sello “Platino Cambridge” como argumento de posicionamiento. En la propuesta presentada por la esposa de Sturzenegger al Estado, la AACI afirma ser “Centro Platino oficial de Exámenes de Cambridge” y agrega que es “el único Centro Platino en CABA” que dicta cursos de preparación y rinde en su sede.

Sin embargo, el listado oficial de Cambridge English para Argentina incluye más de un centro con estatus Platinum en Buenos Aires (por ejemplo, ESSARP – AR601, Buenos Aires Open Centre 1 – AR602 y AACI Open Centre – AR609, entre otros).

Sobre los montos finos, en el expediente la bibliografía 2026 figura con un costo de $8.712.942. En la propia propuesta, AACI explica que busca “reciclar” materiales y que el presupuesto de libros se armó con valores de mercado a noviembre de 2025, detallando títulos y precios (Oxford/Cambridge, entre otros).

El esquema de pagos también quedó explicitado: la propuesta contempla un pago inicial del 40% de aranceles y 100% de libros, y luego dos cuotas del 30%. Ese diseño se apoya, según AACI, en que “mantiene” para Cancillería el precio de marzo 2026 durante todo el ciclo y destaca una bonificación del 5%.

Cancillería niega irregularidades en contrato con la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitaciones en inglés al personal de la Cancillería, y aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia previstos por la normativa vigente.

En una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), Quirno explicó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones y que, en esta oportunidad, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” establecido en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).