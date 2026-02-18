El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una reunión urgente entre FATE y los trabajadores

La medida busca reunirlos tras el anuncio del cierre de la fabrica. En la plata ya se encuentran funcionarios de la cartera, quienes expresaron su solidaridad con los empleados.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó este miércoles una reunión urgente entre la empresa FATE y sus trabajadores , tras el anuncio del cierre definitivo de la planta ubicada en el partido de San Fernando , con 920 trabajadores despedidos.

El titular de la cartera laboral bonaerense, Walter Correa , confirmó que la audiencia se realizará al mediodía con el objetivo de reunir a los representantes de la compañía y a los empleados afectados.

Según explicó, en la planta ya se encuentra Sergio Sánchez, coordinador de la Región III del Ministerio , quien interviene de oficio y coordina los detalles del encuentro.

Correa expresó su solidaridad con los trabajadores que podrían perder su empleo y vinculó la situación con el contexto económico nacional. En ese marco, cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y sostuvo que el cierre representa un nuevo golpe para la industria.

Además, el ministro advirtió que la reforma laboral impulsada a nivel nacional limita las facultades de las provincias para inspeccionar y controlar el cumplimiento de las normas laborales . Según planteó, el artículo 20 de la iniciativa afectaría la potestad provincial en esa materia y vulneraría principios constitucionales.

Tras el anuncio del cierre definitivo de la fábrica de neumáticos FATE, los trabajadores de la planta se encuentran en el lugar reclamando por los despidos, que alcanzaron a 920 empleados. En tanto, la policía se encuentra dentro del predio e interviene para evitar la toma del predio.

La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria en la Argentina, arrastraba una crisis prolongada marcada por la caída del consumo y el impacto de la apertura importadora.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó el directorio en un comunicado oficial.