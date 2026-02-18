Cierre de FATE: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria entre la empresa y SUTNA + Seguir en









La medida fue confirmada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. En tanto, los trabajadores despedidos intentan ingresar en la planta de Virreyes en medio de un fuerte operativo policial.

FATE cierra sus puertas tras más de 80 años de producción.

El Gobierno, mediante la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días entre la empresa de neumáticos FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida se da tras el despido de 920 trabajadores de la fábrica que funciona en Virreyes, San Fernando. El conflicto toma mayor tensión en vísperas del paro general de la CGT, anunciado en conferencia de prensa, en contra de la reforma laboral de Javier Milei que se discutirá en la Cámara de Diputados.

La decisión se dio a conocer este miércoles, luego de la reunión que mantuvieron las partes. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales,, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre FATE y el sindicato, con el objetivo de encauzar la negociación y evitar una mayor escalada de la disputa.

Cierre de FATE: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria Según el comunicado oficial, la medida fue adoptada “en el conflicto entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por el término de quince (15) días, conforme a la normativa vigente”. Durante ese plazo, se estableció que “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales”.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcaron que la intervención apunta a garantizar instancias formales de diálogo. En ese sentido, señalaron que previamente “la Secretaría de Trabajo ha llevado adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo”.

El comunicado también detalla que la actuación oficial se remonta al 10 de junio de 2024, cuando la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Durante esa tramitación “se realizaron audiencias entre la empresa y el SUTNA, sin que se alcanzara un acuerdo”, por lo que el proceso concluyó en agosto de ese año.

Más adelante, en mayo de 2025, las partes firmaron un entendimiento que contemplaba "la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias", acuerdo que fue homologado por la autoridad laboral. Sin embargo, en octubre de 2025 la empresa solicitó la prórroga del convenio al alegar un agravamiento de su situación económica, aunque no se concretó un nuevo acuerdo. En este contexto, la conciliación obligatoria se convierte ahora en la herramienta central para descomprimir el conflicto. La medida suspende cualquier acción directa y obliga a retomar las negociaciones bajo supervisión oficial, en un escenario donde el Gobierno busca "preservar la actividad y el empleo" mientras se intenta alcanzar una salida consensuada entre la empresa y el gremio.