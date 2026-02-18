De cuánto es la fortuna de Britney Spears tras la venta millonaria de su catálogo musical + Seguir en









La actriz, cantante y bailarina estadounidense ganó millones de dólares gracias a su patrimonio artístico.

La artista vendió su catálogo musical y ganó millones de dólares. Imagen: GQ/Getty Images

Britney Spears es una cantante, bailarina y actriz estadounidense que se convirtió en un fenómeno global a finales de los años 90. Es mundialmente famosa por ser la "Princesa del Pop", liderando la explosión del género con éxitos icónicos que definieron a toda una generación y la posicionaron como una de las artistas más influyentes y millonarias de la industria.

Recientemente, la estrella ha vuelto a ser noticia tras cerrar una transacción histórica al vender los derechos de sus grabaciones maestras por cientos de millones de dólares. Este movimiento financiero estratégico le permite convertir décadas de regalías en un pago inmediato masivo, asegurando su estabilidad económica mientras se mantiene alejada de los escenarios y las giras internacionales.

Britney Spears Baby One More Time fue su primer hit y la llevó a la fama internacional. Imagen: Jive Records La historia de Britney Spears y cómo se convirtió en un ícono pop La trayectoria de Britney comenzó desde muy joven en el programa The Mickey Mouse Club, pero su ascenso meteórico ocurrió en 1999 con el lanzamiento de "...Baby One More Time". Este sencillo no solo rompió récords de ventas, sino que estableció un nuevo estándar visual y sonoro en el pop, seguido por álbumes exitosos como Oops!... I Did It Again e In the Zone, que consolidaron su dominio en las listas de popularidad de todo el mundo.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por una intensa presión mediática que derivó en una crisis personal en 2008, llevándola a estar bajo una tutela legal controlada por su padre durante 13 años. A pesar de estas dificultades, Britney logró hitos impresionantes como su exitosa residencia en Las Vegas, demostrando una resiliencia que la elevó a la categoría de leyenda viviente y símbolo de la lucha por la autonomía personal.

Britney Spears Sus videoclips son un ícono de la cultura pop, al igual que sus canciones. Imagen: Sony Tras recuperar su libertad en 2021, la cantante ha priorizado su bienestar y el control de su narrativa, publicando su exitosa biografía The Woman in Me. Hoy en día, su legado musical sigue más vivo que nunca, siendo una referencia obligatoria para las nuevas generaciones de artistas y manteniendo un impacto cultural que trasciende el paso del tiempo.

De cuánto es la fortuna de Britney Spears De acuerdo con sitios especializados, el patrimonio neto de Britney Spears se estima actualmente en 130 millones de dólares. Este incremento significativo se debe principalmente a la venta de su catálogo musical a la firma Primary Wave en febrero de 2026, una operación valuada entre los 150 y 200 millones de dólares. Antes de esta millonaria venta, su fortuna se calculaba en unos 40 millones de dólares. Tras deducir impuestos por ganancias de capital y honorarios legales, el ingreso neto de la transacción ha elevado su capital, situándola nuevamente como una de las figuras más adineradas del mundo del entretenimiento, a pesar de no haber lanzado música nueva ni realizado giras en los últimos años.

