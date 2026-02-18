El cierre de FATE presiona al sector del neumático, que insiste en mejorar la competitividad

La italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone quedan como dominadoras del mercado local. Preocupa la falta de acuerdo salarial, que lleva un año de demora. La polémica por las importaciones sigue abierta.

Fate era la única empresa de capitales nacionales en la industria del neumático. Cerró su fábrica en San Fernando.

El cierre de FATE anunciado sorpresivamente este miércoles confirmó los peores pronósticos sobre la crisis de la industria del neumático en Argentina.

La empresa del grupo Madanes, la única fabricante de cubiertas de capitales nacionales, había quedado en el ojo de la tormenta durante todo 2025. En medio de las discusiones salariales fue quedando ubicada como el eslabón más débil de la cadena en una actividad que tiene además a la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone como referentes de la industria en el país. En estas últimas dos firmas también hay incertidumbre, en un contexto de baja de precios de los neumáticos y exigencias del gremio SUTNA por recomponer salarios por encima de la inflación.

La diferencia de posiciones se advirtió a lo largo del último año de negociación paritaria, que -hay que resaltar- continúa sin haber logrado un acuerdo . En ese proceso que ya lleva 14 meses sin resultados , FATE fue la única empresa que no hizo una oferta salarial ni aplicó ajustes por su cuenta.

Esto marcó una diferencia visible con Pirelli y Bridgestone, que hicieron propuestas de aumentos que fueron rechazadas sistemáticamente por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Sin embargo, a pesar de este rechazo, las dos multinacionales fueron aplicando por iniciativa propia los reajustes parciales bajo el rótulo de “a cuenta de futuros aumentos” .

En las audiencias paritarias, que fueron más de 40 en doce meses , las dos empresas reconocieron que ese incremento no alcanzaba a compensar la inflación acumulada, aunque era lo que estaba dentro de sus posibilidades otorgar

En cambio, FATE no otorgó aumento alguno argumentando que no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Por eso, la conflictividad sindical, sobre todo en la segunda mitad de 2025, se concentró en la empresa del grupo Madanes.

La discusión salarial y la crisis del sector

Bridgestone presentó un esquema de aumentos remunerativos escalonados y acumulativos a lo largo de 2025. La propuesta contemplaba un incremento del 3,3% a partir del 1° de marzo sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2024. A ese ajuste se sumaba un 6,7% adicional desde junio, seguido por un 4% desde septiembre y un 8% desde diciembre.

El resultado acumulado de ese esquema alcanzaba un 23,8% anual, cifra que la empresa presentó como el límite de su capacidad de absorción en el actual contexto económico.

Pirelli, por su parte, formuló una propuesta de arquitectura similar, aunque con un cierre más bajo. La multinacional italiana también inició su esquema con un 3,3% desde marzo y un 6,7% acumulativo desde junio, pero a partir de septiembre el incremento ofrecido era del 4%, seguido por otro 4% desde diciembre.

De este modo, el aumento total propuesto para todo 2025 alcanzaba el 19,2%, muy por debajo de la inflación anual. Al igual que su competidora, Pirelli apeló al argumento del “esfuerzo extremo” y subrayó la delicada situación que atraviesa la industria.

En 2025, la inflación acumulada, según el INDEC, alcanzó el 31,5%, un nivel que las ofertas empresarias quedaron lejos de compensar.

Ambas propuestas fueron rechazadas por el SUTNA, que las consideró insuficientes para recomponer el salario real. Sin embargo, el mayor nivel de confrontación se concentró en FATE, cuya postura fue aún más rígida.

La empresa no solo se negó a acompañar las propuestas de Bridgestone y Pirelli, sino que directamente no formuló ninguna oferta salarial propia.

Preocupación empresaria por el futuro de la industria de neumáticos

Fuentes del sector consultadas por Ámbito, destacaron que las perspectivas de la industria argentina del neumático cuentan con un futuro incierto dado el contexto económico actual y la postura del SUTNA.

“Las ventas están complicadas por la situación económica y toda la importación. Hay mucho producto importado, pero contra lo que denuncia el gremio no son las dos empresas extranjeras (Pirelli y Bridgestone) las que están importando más. El crecimiento es de menos del 20% contra lo que importaban hace un año”, aseguraron.

Respecto a cómo están operando actualmente, desde el sector afirmaron que “las empresas están tratando de sostener el negocio y de vender lo que se produce en Argentina con un costo altísimo, que supera el 30% contra el mismo producto fabricado por filiales del exterior”. “Durante 2025 los niveles de producción se mantuvieron estables. No fue que se produjo menos para importar más. Pero el gremio cree lo contrario y asumió una postura muy intransigente que puso a todas las empresas al borde del colapso”, mencionaron.

La perspectiva, en este sentido, asoma "muy difícil": la intransigencia sindical no acepta perder ningún punto contra la inflación en un contexto donde los precios de venta al público en pesos bajaron alrededor de 40% en un año y las importaciones crecieron 35%. “Si las empresas recomponen precios por la inflación, se hace inviable el negocio. Es imposible trasladar a precios un aumento salarial para equilibrar los costos”, señalaron.

"SUTNA tampoco está dispuesto a trabajar en mejorar el convenio para ganar competitividad. Pasó más de un año en esta discusión salarial y el gremio no se quiso mover ni un centímetro”, concluyeron.