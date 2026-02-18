Economía registró un superávit fiscal primario de $3,1 billones en enero, impulsado por ingresos de represas + Seguir en









En términos financieros, también hubo un saldo positivo, pese al pago de intereses con bonistas privados.

El Ministerio de Economía obtuvo un nuevo saldo positivo en su balanza fiscal. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía obtuvo un superávit fiscal primario de $3,1 millones en enero, contra $3,2 billones que se habían registrado en el mismo mes de 2025 (merma real del 3%). El resultado fue sostenido en gran parte por los ingresos provenientes de la venta de represas.

Los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 1,2%. La caída de los ingresos tributarios (-8%) fue parcialmente compensada por el crecimiento de los no tributarios (+108% real), a raíz de la privatización de la gestión de las represas del Comahue.

El gasto primario, por su parte, registró un descenso real interanual del 0,7%. "Al excluir los ingresos por la privatización, el superávit primario sería de $2.085.000 millones, con un descenso real interanual del 35%", señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

image Debate por los intereses de la deuda: ¿hay o no superávit financiero? En paralelo, en términos oficiales se observó un superávit financiero de $1.105.000 millones. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que "enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales".

Caputo celebró los resultados y aseguró que su cartera "continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina". "El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PBI desde el inicio de la actual administración", sostuvo.

Cabe remarcar que varios economistas aclaran que, si se cuentan los intereses capitalizados del Tesoro por la deuda en pesos, habría un déficit financiero cercano a los dos puntos del PBI.

