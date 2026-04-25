Causa Cuadernos: en mayo declararán 43 testigos en el juicio oral

Las testimoniales comenzarán luego del 30 de abril. La lista de citados incluye periodistas, exfuncionarios, y allegados a los protagonistas del caso.

Archivo. Las audiencias de testigos comenzarán el 5 de mayo.

El juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos” continuará durante mayo con una extensa ronda de declaraciones testimoniales . El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 tiene previsto escuchar a 43 testigos a lo largo de distintas audiencias .

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Las testimoniales serán luego de que el próximo 30 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 indague al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y a los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en la audiencia del martes próximo serán indagados López, Marcuzzi (exdirectivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. -UTE-, Marcelo Marcuzzi, y Luciano (titular de Luciano S.A.).

López y Luciano llegaron a juicio acusados por las maniobras para la cartelización de la obra pública civil mediante la Cámara Argentina de Empresas Viales, mientras que Marcuzzi fue imputado en la causa por la adjudicación irregular de los contratos para los corredores viales N°1 a N°6, que comprenden partes de las trazas de las Rutas Nacionales N° 8, 9,12, 16, 19, 34, 36, 188, 193, A-005, A-008 y A-012.

Testigos

El juicio seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002. Los testigos deberán presentarse en Comodoro Py en la fecha dispuesta.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la declaración de testigos se desarrollará a lo largo de todo el mes de mayo e incluirá periodistas, exfuncionarios, y allegados a los protagonistas del caso.

Inicio de las declaraciones: periodistas y entorno de Centeno

Las audiencias de testigos comenzarán el 5 de mayo, cuando están citados los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron de la investigación que permitió acceder a los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.

Dos días después, el 7 de mayo, será el turno de:

El periodista Héctor María Guyot

El expolicía Jorge Bacigalupo , quien recibió los cuadernos. Fue acusado por uno de los empresarios de introducir modificaciones en los cuadernos. Recientemente la Cámara Federal revocó su procesamiento en la causa que se tramita por encubrimiento.

, quien recibió los cuadernos. Fue acusado por uno de los empresarios de introducir modificaciones en los cuadernos. Recientemente la Cámara Federal revocó su procesamiento en la causa que se tramita por encubrimiento. Hilda María Horovitz , exesposa de Centeno

, exesposa de Centeno Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner

Testigos del 12 de mayo: empresarios, política y figuras públicas

La ronda continuará el 12 de mayo con la citación de:

Julio Silva

Ignacio Laplacette

Orlando Ramón Jancik

El exministro de Economía Roberto Lavagna

El financista Jorge Leonardo Fariña

La diputada nacional Mariana Zuvic

Audiencias del 14 y 19 de mayo

Para el 14 de mayo están convocados:

Sergio Oscar Velázquez

Osvaldo Alejandro Caeiro

Hugo Marcial Balmaceda

Eduardo Raúl Giosa

Sergio Pablo Bruno

Claudio Mario Sacchi

En tanto, el 19 de mayo deberán declarar:

Luis María Cismondi

Miguel Ángel Giamperi

Domingo Edgardo Zelaya

José Javier Videla

Alejandro Pedro Paris

José Luis Bustos

Nuevas tandas: 21 y 26 de mayo

El 21 de mayo se escuchará a:

Walter Humberto Brun

Gustavo Javier Valverde

Hugo Marcelo Fiocca

Claudio Humberto Trerotola

Jorge Alberto Luna

Claudio Ramón Micollucci

Mientras que el 26 de mayo están citados:

Gabriel Omar Falaschi

Carlos Martín González

Ángel Alejandro Heit

Roberto Enrique Antonio Muller

Ángel Rojo

Mariano Germán Gyenge

Cierre del cronograma de mayo

Finalmente, el 28 de mayo declararán: