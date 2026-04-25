El juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos” continuará durante mayo con una extensa ronda de declaraciones testimoniales. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 tiene previsto escuchar a 43 testigos a lo largo de distintas audiencias.
Causa Cuadernos: en mayo declararán 43 testigos en el juicio oral
Las testimoniales comenzarán luego del 30 de abril. La lista de citados incluye periodistas, exfuncionarios, y allegados a los protagonistas del caso.
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Las testimoniales serán luego de que el próximo 30 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 indague al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y a los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.
Indagatorias
De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en la audiencia del martes próximo serán indagados López, Marcuzzi (exdirectivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. -UTE-, Marcelo Marcuzzi, y Luciano (titular de Luciano S.A.).
López y Luciano llegaron a juicio acusados por las maniobras para la cartelización de la obra pública civil mediante la Cámara Argentina de Empresas Viales, mientras que Marcuzzi fue imputado en la causa por la adjudicación irregular de los contratos para los corredores viales N°1 a N°6, que comprenden partes de las trazas de las Rutas Nacionales N° 8, 9,12, 16, 19, 34, 36, 188, 193, A-005, A-008 y A-012.
Testigos
El juicio seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002. Los testigos deberán presentarse en Comodoro Py en la fecha dispuesta.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la declaración de testigos se desarrollará a lo largo de todo el mes de mayo e incluirá periodistas, exfuncionarios, y allegados a los protagonistas del caso.
Inicio de las declaraciones: periodistas y entorno de Centeno
Las audiencias de testigos comenzarán el 5 de mayo, cuando están citados los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron de la investigación que permitió acceder a los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.
Dos días después, el 7 de mayo, será el turno de:
- El periodista Héctor María Guyot
- El expolicía Jorge Bacigalupo, quien recibió los cuadernos. Fue acusado por uno de los empresarios de introducir modificaciones en los cuadernos. Recientemente la Cámara Federal revocó su procesamiento en la causa que se tramita por encubrimiento.
- Hilda María Horovitz, exesposa de Centeno
- Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner
Testigos del 12 de mayo: empresarios, política y figuras públicas
La ronda continuará el 12 de mayo con la citación de:
- Julio Silva
- Ignacio Laplacette
- Orlando Ramón Jancik
- El exministro de Economía Roberto Lavagna
- El financista Jorge Leonardo Fariña
- La diputada nacional Mariana Zuvic
Audiencias del 14 y 19 de mayo
Para el 14 de mayo están convocados:
- Sergio Oscar Velázquez
- Osvaldo Alejandro Caeiro
- Hugo Marcial Balmaceda
- Eduardo Raúl Giosa
- Sergio Pablo Bruno
- Claudio Mario Sacchi
En tanto, el 19 de mayo deberán declarar:
- Luis María Cismondi
- Miguel Ángel Giamperi
- Domingo Edgardo Zelaya
- José Javier Videla
- Alejandro Pedro Paris
- José Luis Bustos
Nuevas tandas: 21 y 26 de mayo
El 21 de mayo se escuchará a:
- Walter Humberto Brun
- Gustavo Javier Valverde
- Hugo Marcelo Fiocca
- Claudio Humberto Trerotola
- Jorge Alberto Luna
- Claudio Ramón Micollucci
Mientras que el 26 de mayo están citados:
- Gabriel Omar Falaschi
- Carlos Martín González
- Ángel Alejandro Heit
- Roberto Enrique Antonio Muller
- Ángel Rojo
- Mariano Germán Gyenge
Cierre del cronograma de mayo
Finalmente, el 28 de mayo declararán:
- Mariano Gabriel Lesa
- Gustavo Adolfo Lyall
- Gonzalo Javier Toloza
- Jorge Gerardo Molina
- Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro
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