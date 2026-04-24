La Libertad Avanza activa cumbre partidaria en Suipacha: presencia nacional y foco en disputar la provincia de Buenos Aires

El partido del Presidente realizará una jornada de formación para sus dirigentes bonaerenses, organizada por el armador Sebastián Pareja. Se espera que participen Karina Milei y Diego Santilli, entre otras figuras.

La Libertad Avanza (LLA) dará este sábado un paso importante de cara a sus intenciones de disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027. La escudería del Presidente realizará una jornada de capacitación y formación en la localidad de Suipacha, con la intención de delinear una hoja de ruta común para sus militantes y partidarios en territorio bonaerense. Se espera la presencia de Karina Milei.

El evento comenzará a las 9 de la mañana y tendrá como plato fuerte la presentación del Programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), el think tank con el que la marca violeta pretende ganar volumen político y avanzar en su batalla cultural con un guion único entre sus apóstoles. Habrá representación libertaria de los 135 municipios de la Provincia, entre senadores, diputados, concejales y legisladores.

Participarán dirigentes de peso, como el ministro del Interior, Diego Santilli , y el armador Sebastián Pareja, hombre fuerte de los hermanos Milei en el distrito que comanda Axel Kicillof. Estarán, además, la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro , y el senador provincial Luciano Olivera . Fuentes partidarias confirmaron a Ámbito la presencia del secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente.

En cuanto a los dirigentes que asistirán, Santilli es número puesto para disputarle la gobernación al peronismo el año próximo, aunque las postulaciones están lejos de cerrarse.

"El Colo" cambió el amarillo PRO por el violeta a partir de la irrupción del fenómeno libertario. En 2025 tomó el lugar vacante que dejó José Luis Espert como cabeza de lista de diputados y logró revertir el resultado adverso de las elecciones provinciales, imponiéndose al PJ en las nacionales. Posteriormente, fue ungido al frente del Ministerio del Interior. Desde allí comanda el vínculo con los gobernadores y logró construir una relación de cercanía con Karina Milei.

La escudería del Presidente les giró el convite a las diversas tribus que conforman el ecosistema oficialista, incluso en plena guerra sin cuartel entre las tropas karinistas y Las Fuerzas del Cielo, sector vinculado al asesor Santiago Caputo, que en las últimas semanas tuvo su punto más álgido con choques virtuales entre la diputada Lilia Lemoine y el activista Daniel Parisini, alias "Gordo Dan".

En términos generales, LLA pretende trasladar la pulseada ideológica con el peronismo al territorio y disputar el bastión histórico del PJ en todas sus líneas. Por eso, apela a una construcción en el llano, que incluso ponga en cuestionamiento la gestión de los intendentes, principales puntales políticos del gobernador Kicillof, quien no tendrá reelección. El año pasado, Fuerza Patria se impuso holgadamente en los comicios provinciales desdoblados, pero los libertarios revirtieron en los nacionales. En ambos casos, el PRO se plegó al frente con el mileismo.

Durante el encuentro, los participantes debatirán sobre coyuntura, política y economía, entre otros tópicos. Al cierre, que será cerca de las 17, se espera la palabra de Karina Milei.

Reacomodamiento bonaerense

El ciclo 2026 incorporará nuevos contenidos vinculados a comunicación, liderazgo y oratoria, técnica legislativa y transformación de los sistemas de salud y educación, ampliando el alcance del programa que el año pasado capacitó a más de 4.000 dirigentes bajo la consigna “conocer para legislar”.

A mediados de este mes, el tablero violeta de la Provincia se sacudió con el desplazamiento de Agustín Romo de la presidencial del bloque de Diputados bonaerense. La jugada fue digitada por la Casa Rosada. En su lugar, asumió Juanes Osaba, dirigente platense y armador político que responde directamente a Pareja. El cambio se formalizará en la próxima sesión ordinaria, prevista para mediados de mayo.

La movida incluye una salida negociada para Romo: pasará a ocupar la vicepresidencia de la Cámara baja, cargo que hasta ahora estaba en manos de Osaba. De este modo, se concreta un intercambio de roles dentro de la estructura legislativa.

Suipacha, donde se realizará el encuentro, es una localidad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, su intendente es el peronista Juan Luis Mancini. Recientemente, el sitio fue noticia por la quiebra de La Suipachense, una emblemática empresa láctea que cerró tras 70 años, dejando a 140 operarios sin trabajo.