Causa seguros: el fiscal Carlos Rívolo solicitó analizar el celular de Alberto Fernández

El dispositivo fue utilizado en la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez. Ahora, podría tener implicancia en la causa inicial.

El fiscal Carlos Rívolo presentó este viernes una solicitud al juez a cargo de la causa por irregularidades en el manejo de los seguros, Julián Ercoloni, y pidió analizar el teléfono del expresidente Alberto Fernández que también fue utilizado en la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez.

Los motivos para peritar el celular de Alberto Fernández

Rívolo podría considerar que peritar el celular del expresidente serviría para confirmar esos intercambios, y permitiría, además, establecer si hubo o no borrado de información desde que estalló el escándalo hasta que se realizó el operativo de secuestro del aparato. El fiscal González no avanzará en la apertura de todo el contenido del teléfono del ex presidente, dado que se limita a confirmar si envió mensajes o intentó contactar por esa vía a Yañez cuando ya existía una restricción judicial a hacerlo.