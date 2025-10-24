Causa Vialidad: Casación rechazó último planteo de Cristina Kirchner para evitar la ejecución de bienes

Los jueces de la sala IV desestimaron el planteo de la defensa de la exmandataria y de Lázaro Báez. El decomiso actualizado asciende a más de $684 mil millones de pesos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso establecido en esa sentencia. De esta manera, rechazó el recurso de las defensas de ambos, que habían planteado la incompetencia.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos y confirmaron que corresponde al TOF 2 que llevó adelante el juicio Vialidad llevar adelante el decomiso que, actualizado, asciende a $684.990.350.139,86 millones de pesos . Deberá hacerlo una tarea conjunta con la fiscalía.

En la resolución, a la que accedió la agencia Noticias Argentinas , se advirtió que el decomiso del producto de un hecho delictivo ” se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”.

“En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, sostuvo en su voto el juez Hornos.

La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario en San José 1111, barrio de Constitución, luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema. Báez tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y “la ruta del dinero”.

La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal. Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la “ruta del dinero”, donde tiene una condena firme por lavado de activos.

Los magistrados de Casación rechazaron los argumentos y confirmaron que el decomiso establecido en Vialidad -y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados- será ejecutado por los jueces del TOF 2 con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”. “Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”, concluyó.