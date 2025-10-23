Cristina Kirchner sobre las elecciones legislativas: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"







A través de un video publicado en sus redes sociales, la expresidenta llamó a votar y a fiscalizar en los comicios de medio término de este domingo. La situación económica y la relación con Estados Unidos fueron los principales puntos de crítica a la gestión del presidente Javier Milei.

La expresidenta dejó un último mensaje en la pervia de las elecciones.

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un video en su cuenta de X en el tramo final de la campaña y previo a la veda que comenzara el viernes a las 8:00, en el que criticó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a los ciudadanos a votar y fiscalizar en los comicios del próximo domingo 26 de octubre. "Este veintiséis de octubre es mi ley y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común", afirmó.

En un mensaje de poco más de tres minutos, la dirigente peronista disparó dardos contra la gestión económica del presidente Javier Milei y el auxilio financiero de Estados Unidos: "El experimento libertario fracasó, y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios".

El mensaje de Cristina Kirchner en la recta final de las elecciones Cristina desplegó un fuerte discurso en el que buscó apelar a la responsabilidad ciudadana de participar de los comicios: "El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de mi ley para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo, o a las que trabajaron toda su vida".

Cristina elecciones Cristina Kirchner dejó un mensaje en donde llamó a votar el próximo domingo. Cristina sentenció que el "experimentó fracasado fracasó" y que mientras la gente "no llega a fin de mes" los "ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera".

Sobre las posibles críticas a su análisis, Cristina sentenció: "Si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de mi ley y, en la práctica, su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual, los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir".

"La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos, y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos, salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo", continuó la expresidenta. En referencia al auxilio financiero del Tesoro de los Estados Unidos, la líder peronista aseguró que "Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía Argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo". Sobre las elecciones, explicó: "Este veintiséis de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo". Luego, concluyó: "El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar", agregó. Noticia en desarrollo -.